FC Farah integreert statushouders op het sportveld

Na al zijn jaren hier weet Farah Mohamud wat er van statushouders verlangd wordt. “Nederlanders hebben er een hekel aan als je te laat komt. Elke speler van FC Farah moet op tijd zijn en niet pas na de aftrap komen aansloffen.”

Farah (50), de drijvende kracht achter FC Farah, is ooit vanuit Somalië gevlucht. Nu helpt hij statushouders op een sportieve manier met hun integratie in de Nederlandse samenleving.

Achttien nationaliteiten

Drie middagen per week komt FC Farah bij elkaar. De gemeente Bergen op Zoom heeft een veld beschikbaar gesteld. Daar kan hij iedere vrijdag, zaterdag en zondag tussen vijf en zeven uur terecht. Zijn club heeft een wisselend aantal spelers, soms 30 man, een andere keer net 11. “Ik heb hier al 18 nationaliteiten gehad.”

Farah heeft strikte huis- en gedragsregels opgesteld, o.a. over principiële kwesties zoals elkaar verdragen, ongeacht de verschillen in cultuur. Maar ook over praktische zaken zoals het schoon en opgeruimd achterlaten van het veld en de kleedkamer.

Nieuwe toekomst

De spelers van FC Farah komen van heinde en ver. “De vele statushouders zijn vastbesloten om in West-Brabant of in Tholen een toekomst op te bouwen. En sport helpt daarbij”, zegt Farah. “Zodra zij voetballen, dan vergeten zij hun oorlog en hun trauma’s.”

Voertaal Nederlands

Er wordt zoveel mogelijk Nederlands gesproken. Mensen moeten zich niet verschuilen of opsluiten, maar juist contact leggen. Bij FC Farah draait het om taalontwikkeling en het meedoen in de samenleving.

Farah is nu twee jaar bezig en heeft goede contacten bij de gemeente. Zijn club kreeg dit jaar een voucher ter waarde van 1.500 euro op het Bergs Ondernemersgala. Maar ook het Oranje Fonds helpt.

Clubs in de regio

In de winter speelt de club binnen. Er is ook een damesafdeling die in de hal in Gageldonk meestal trefbal speelt. Zo’n tien jongens spelen al bij clubs in de regio, dat is ook een doelstelling. Pas dan ben je als statushouder op weg om te integreren.”

