De AH Sportactie 2020 is weer aanstaande

In september start de AH Sportactie 2020. Tijdens deze actie kunnen mensen in het hele land een (nieuwe) sport uitproberen. En de Nederlandse golfwereld doet ook dit jaar weer mee.

Albert Heijn NOC*NSF Ook dit jaar organiserenensamen de AH Sportactie weer. Via de actie kunnen AH-bezoekers bij duizenden Nederlandse sportclubs een sport proberen.

Hoe werkt de AH Sportactie 2020?

Bij de boodschappen ontvangt iedereen in de AH-app sportvouchers. Bezoekers kunnen die vouchers tussen 14 september en 25 oktober inwisselen voor een sportactiviteit. Zoals bijvoorbeeld golf.

Zodra iemand een proefles of clinic heeft geboekt, ontvangt de club daarvan via e-mail bericht met daarin alle gegevens. Deelname aan de AH Sportactie in 2018 was voor de golfsport heel nuttig. Het leverde de sport maar liefst 1.682 boekingen op.

Anders dan bij vorige edities zal de promotie voor de actie nu meer digitaal gaan. En AH werkt ook niet meer met fysieke zegels, alles gaat via de AH app. Het bedrijf promoot de AH Sportactie 2020 natuurlijk ook via de winkels.

Voeg proeflessen of golfclinics toe

De promotie van de AH Sportactie 2020 geschiedt tussen 14 en 27 september. Voor clubs is het dus van belang dat het golfaanbod op Clubprofiel staat. Veel clubs namen ook deel aan Golfstart, Open Golfdagen of de vorige AH Sportactie. Deze clubs en banen hebben dan al een account voor het platform dat vanaf 10 augustus bereikbaar zal zijn.

Tips en tricks van de vorige AH Sportactie

– clubs en banen met één of meer golfaanbiedingen per week hadden de meeste boekingen;

– plaats een leuke foto van beginnende golfers bij het golfaanbod;

– de meeste mensen boeken van 0 tot 3 dagen van tevoren;

– bezoekers zoeken voornamelijk tussen 17:00 en 20:00 uur naar de mogelijkheden;

– de zaterdag, zondag, maandag en dinsdag zijn de populaire dagen om te boeken;

– de meeste boekers waren jonger dan 55;

– bied altijd een vervolgcursus zoals een Golfstart aan na de AH Sportactie.

