Dashboard AH Sportactie 2018 nu veel beter

Sporters waardeerden de AH Sportactie 2017 met een 9. Tussen de 35 en 50% van de sporters die deelnamen, is lid geworden van een club. Toch waren er wat verbeterpunten voor de AH Sportactie 2018.

Het Sport Supportteam heeft meer dan 350 sportclubs over het gebruik van Clubprofiel.nl bevraagd. De verbeteringen voor de clubs ten opzichte van 2017, zijn nu op een rijtje gezet.

Hergebruik clubprofiel

Clubs die vorig jaar al hebben meegedaan kunnen gewoon hun clubprofiel hergebruiken. Maar voor de sportclubs die nog niet hebben meegedaan, is er een nieuw stappenplan met tips en truc’s om snel een clubprofiel aan te maken.

1 • NOC*NSF heeft de indeling van het dashboard voor de AH Sportactie 2018 overzichtelijker gemaakt;

2 • nieuw in het dashboard is de sportkalender met alle sportactiviteiten en evenementen op een rijtje;

3 • er kan nu een trainingsactiviteit voor de AH Sportactie 2018 worden opgesteld. Een club hoeft niet elke keer opnieuw meer een activiteit aan te maken. Daarvoor kan nu een reeks worden ingesteld;

4 • clubs kunnen de sportactiviteiten van vorig jaar nu eenvoudig kopiëren. Zo kost het aanmaken en updaten van activiteiten veel minder tijd;

5 • een club kan nu bepaalde kosten in rekening brengen, bijvoorbeeld voor materiaalhuur. De sportactiviteit zelf blijft natuurlijk wel gratis;

Kosten in rekening brengen

6 • de club bepaalt zelf hoe vaak een sporter via de AH Sportactie 2018 op de sportclub welkom is. Het systeem blokkeert automatisch sporters die vaker boeken dan is ingesteld;

7 • als een activiteit snel is volgeboekt kunnen sporters zich op de wachtlijst zetten. De club kan dan zelf bepalen of het extra aanbieden van dezelfde sportactiviteit gewenst is;

8 • meer statistieken helpen om het aanbod te optimaliseren. Als sportclub zie je bijvoorbeeld hoe het aanbod het doet ten opzichte van het landelijke aanbod;

9 • bij het aanmaken van sportactiviteiten is nu een preview-knop beschikbaar om vooraf te bekijken hoe het aanbod er op de website van de AH Sportactie 2018 uit ziet;

10 • een club kan nu aangeven in meerdere plaatsen gevonden te willen worden. In het profiel kan worden aangegeven in welke regio’s het sportaanbod van de club zichtbaar moet zijn.

