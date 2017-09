Sc Badhoevedorp speler van de club gestuurd

Een aanvaller van sc Badhoevedorp is op 16 september aangehouden nadat hij een tegenstander van VVH/Velserbroek tegen de nek schopte. De scheidsrechter staakte het duel direct na het incident.

VVH/Velserbroek Het bekerduel tussen de teams verliep vreedzaam tot de agressieve aanval van de speler van sc Badhoevedorp. Thuisclubleidde tegen het einde van dit duel met 6-0.

Sfeer sloeg ineens om

De sfeer op het veld van Sportpark Van der Aart in Haarlem sloeg vanuit het niets om. Een speler van VVH/Velserbroek werd ineens nagetrapt en kreeg een paar seconden later nog een trap na in de buurt van zijn hoofd. Tussen de 35-jarige dader en het slachtoffer was in de wedstrijd niets opmerkelijks voorgevallen.

Draaide helemaal door

Volgens trainer Patrick de Meijere van sc Badhoevedorp sloegen bij zijn speler de stoppen door. “Daar was geen aanleiding voor. Hij draaide ineens helemaal door, het leek wel alsof hij een waas voor zijn ogen kreeg.”

Rood en aangehouden

Na het incident ontstond een opstootje en rende publiek het veld op. De scheidsrechter greep in door het duel direct stil te leggen en de aanvaller van sc Badhoevedorp met rood van het veld te sturen.

Nadat hij gedoucht uit de kleedkamer kwam, werd hij meteen aangehouden door een politieman in burger die toevallig aanwezig was.

Aangifte van mishandeling

Het slachtoffer werd met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht waar hij een hersenschudding bleek te hebben. De man heeft volgens de politie aangifte gedaan van mishandeling.

Niet meer welkom op sc Badhoevedorp

Het eerste team en het bestuur hebben op 17 september het voorval besproken. Maar De Meijere heeft zonder aarzeling zelf al maatregelen genomen.

“Hij hoeft niet meer terug te komen in het team. Dit kan ik niet over me heen laten gaan, daar heb ik ook geen gesprek met het bestuur voor nodig.”

