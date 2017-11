Hooligans plannen gevechten tegen andere hooligans

Hooligans van 29 van de 34 BVO’s zijn betrokken bij vechtafspraken. De afgelopen jaren kreeg de politie zeker 100 van deze afspraken in beeld. In bossen, weilanden en andere afgelegen gebieden.

Enige tientallen zogenoemde ‘freefight hooligans’ vechten buiten wedstrijddagen tegen vechtersbazen van andere clubs. Dergelijke gevechten vinden zeker maandelijks plaats.

Echt kicken

Een van hen vertelt: “Ik stond erbij, zag de groep op me afkomen en dacht: wauw, echt kicken. Ze kwamen steeds dichterbij en dan denk je, het is jij of ik. Dan ga je los en het gevoel achteraf is onbeschrijflijk.”

Nooit onderzocht

Deze gevechten gebeuren buiten het zicht van de maatschappij en het fenomeen was nooit goed onderzocht. Autoriteiten wisten er wel van, maar echte kennis over de aard en de omvang ontbrak tot nu toe. Maar volgens de politie is er een ongewenste ontwikkeling gaande.

Harde kern

“Aan de ene kant doen zich steeds minder incidenten voor in de stadions. Maar aan de andere kant krijgen steeds meer clubs een harde kern van hooligans. Die houdt zich ver buiten het stadion alleen maar bezig met vechten”, zegt Frank Paauw, korpschef van Rotterdam.

Jonge mannen met een strafblad

Er zijn ‘fans’ van topclubs, middenmoters maar ook degradatie- en Jupiler League clubs bij betrokken. Jonge mannen tussen de 20 en 30 jaar en vaak met een strafblad. “Jongens die eerder met instanties zoals politie en justitie in aanraking zijn geweest. Er worden jongens gerekruteerd die bedreven zijn in de vechtsport”, stelt criminoloog Henk Ferwerda.

Huurlingen

Paauw: “Er worden huurlingen in de groep gehaald die de groep winst kunnen bezorgen. Als er steeds meer geoefende vechters bij komen, neemt de kans op een dodelijke afloop alleen maar toe.”

Pakkans

De KNVB trekt zijn handen van deze ontwikkeling af. “De voetbalbond en de BVO’s zijn verantwoordelijk voor wat er gebeurt in de stadions. Daar hebben ze het goed voor elkaar. Daarom zoeken de hooligans hun heil in de openbare ruimte, ook omdat de pakkans daar kleiner is.”

