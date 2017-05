Hockeyouder belaagd scheidrechter met een stoel

Een hockeyouder wordt ervan verdacht op 21 mei jl. een scheidsrechter van RHV Leonidas te hebben belaagd met een stoel. Het incident vond enige tijd na de wedstrijd plaats in het clubhuis van Leonidas in Rotterdam. De KNHB onderzoekt de zaak.

HC Rotterdam “Wij zijn nogal geschrokken”, zegt Alexander Bakker, woordvoerder van. “Dit gedrag verwacht je niet, en al helemaal niet van iemand die wij bovendien goed kennen.”

Flink geschrokken

Leon Rutten, hoofd Competitie en Arbitrage van de KNHB, kreeg van Leonidas een melding over wangedrag binnen. “Wij hebben eerst de scheidsrechter van Leonidas opgezocht om te vragen hoe het met hem gaat. Hij is geschrokken maar maakt het goed. Hij wil graag zo spoedig mogelijk weer fluiten”, zegt Rutten. “Het is niet bekend of hij aangifte heeft gedaan maar dit is niet het gedrag dat wij op en rond onze velden willen zien.”

Maatregelen tegen de hockeyouder

De boze hockeyouder van de speelster is geen lid van HCR en ook geen lid van de bond. Rutten: “Hij valt dus niet onder het tuchtreglement van de KNHB. Maar wij willen wel precies weten wat er is gebeurd. Bij een incident zoals nu is gemeld, horen maatregelen. Wij ondersteunen beide clubs daar waar mogelijk maar wij moeten eerst uitzoeken wat er nou precies is voorgevallen.”

Onderzoek naar de toedracht

“Wij hopen binnen enkele dagen duidelijk te hebben wat de toedracht van het incident is geweest”, stelt Bakker. “Afhankelijk van de uitkomsten zullen wij ons buigen over vervolgstappen. Wij hebben deze hockeyouder niet de toegang tot het complex ontzegd maar wij hopen wel dat hij zo verstandig is om zich voorlopig niet op HCR te laten zien.”

