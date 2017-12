Eikenderveld trainer een jaar geschorst na kopstoot

De assistent-trainer van voetbalclub sv Eikenderveld uit Heerlen is door de KNVB een jaar geschorst, meldt De Limburger. De trainer gaf de grensrechter van tegenstander NEX’92 in november een kopstoot.

Wat er aan de kopstoot vooraf ging is onduidelijk. De scheidsrechter zag de kopstoot en meldde het voorval aan de KNVB, schrijft de krant.

Scheidsrechter bedreigd

Het is niet de eerste keer dat een Eikenderveld-lid voor lange tijd wordt geschorst na een incident. In een bekerwedstrijd in de competitie 2016/2017 bedreigde een speler de scheidsrechter nadat hij rood had gekregen. Daarvoor werd de speler een jaar geschorst.

Trainer op non-actief

Vorig jaar werd ook een keeper van de club geschorst, in dit geval voor 18 maanden. Hij had een supporter van een andere club geslagen. De KNVB heeft nu besloten de trainer op non-actief te zetten.

Zes punten aftrek

Sv Eikenderveld heeft ook al zes punten aftrek te pakken. Dat is het gevolg van twee gestaakte wedstrijden, tegen sv Brunssum op 12 maart en tegen KVC Oranje op 26 maart. Daarnaast krijgt de club uit Heerlen, die uitkomt in de vijfde klasse B, een boete van 600 euro.

Eikenderveld ingehaald

In de stand werd sv Eikenderveld vanwege de straf, ingehaald door Jabeek en RKSVB. KVC Oranje kreeg één punt in mindering omdat het weigerde verder te spelen toen het team zich bedreigd voelde. Sv Brunssum werd vrijgesproken.

