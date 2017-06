Moeizame ontwikkeling van de sport in Suriname

Een gebrek aan sportaccommodaties is hier niet van de ene dag op de andere ontstaan. Dat stellen André Misiekaba, Rachied Doekhie en Keshopersad Panday van de Nationale Assemblee van Suriname.

Edward Belfort Ministerie van Sport- en Jeugdzaken Assembleelidrichtte op 29 juni jl. tijdens de behandeling van de begroting, zijn pijlen op het al jaren falende beleid van het

Een paar mini-kunstgrasveldjes

Volgens Belfort is er tot nu toe niet veel uit de handen gekomen van dit ministerie dat in 2010 is ingesteld. “Er zijn alleen een paar mini-kunstgrasveldjes aangelegd.” Belfort stelt dat er meer moet gebeuren dan het aanleggen van wat velden.

Faciliteiten ontbreken

Sporters die topprestaties willen leveren hebben het vaker moeilijk. “Dit is een van de redenen waarom onze sporters het nooit ver schoppen. De faciliteiten en de ondersteuning ontbreken”, zo hield Belfort het parlement voor.

Verkiezingen in Suriname

“Deze veldjes zijn niet voldoende om het sportniveau te verhogen en om jongeren van de straat te houden.” Belfort gaf aan dat de sportvelden voor politieke doeleinden kort voor de verkiezingen waren aangelegd.

Meer sportaccommodaties

Misiekaba vindt dat dit niet moet worden gezien als propaganda. Hij staat wel achter het pleidooi van Belfort omdat er meer sportaccommodaties en aandacht voor de sporters moeten komen. “Om die reden is het ministerie tenslotte in het leven is geroepen.”

Ook onder Bouterse

Assembleelid Doekhie vindt dat Belfort het gebrek aan resultaat van de afgelopen 7 jaar niet in de schoenen van de huidige regering moet schuiven. “Ook onder een Bouterse-regering was er al een ministerie van Sport. De vraag is wie dat ministerie destijds heeft opgedoekt. De achterstanden die Suriname al die jaren heeft opgelopen is niet zomaar weer in korte tijd weggewerkt”, aldus Doekhie.

Er gaat wel eens iets mis, maar sportbestuurders in Nederland, laten wij onze zegeningen tellen. Het is hier nog zo beroerd niet geregeld!

