Slimmer, fitter en gelukkiger door the Daily Mile

Elke dag even 15 minuten buiten stoom afblazen. Het is de toverformule voor geconcentreerde en vooral gezondere kinderen. Althans, volgens het principe van The Daily Mile.

Wereldwijd hebben al 3.100 scholen The Daily Mile ingevoerd, tot nu toe vooral in Engeland, België en Nederland. De teller staat in Nederland bijna op 200 deelnemende scholen.

Proef op de som

Onder toeziend oog van ambassadeur Erben Wennemars, namen de leerlingen van basisschool de Stromen in Alphen aan den Rijn de proef op de som. De school is daarmee, tijdens de Week voor de gezonde jeugd, de derde school uit het Groene Hart die meedoet.

Even uitlaten

“Kinderen zijn niet gemaakt om de hele dag maar stil te zitten”, zegt Wennemars. “Dus zodra een klas een beetje druk wordt kan de juf of meester besluiten om de kids even ‘uit te laten’. Daarna komen ze vol energie weer terug in de klas en kunnen zij beter nadenken.”

“Je hoeft er niets voor te organiseren want het is niet moeilijk en het kost niets. Een leerkracht bepaalt zelf wanneer de kids even naar buiten mogen. Dan kunnen zij in hun eigen tempo een mijl (1,6 kilometer) gaan wandelen of rennen. Daar worden zij slimmer, fitter en gelukkiger van”, stelt Wennemars.

Dagelijks beweegmoment

Omdat Wennemars erbij is, lijken de leerlingen vandaag vooral drukker te worden van hun Daily Mile. Maar zij zien het wel zitten om er dagelijks even uit te zijn. “In het leven moet je bewegen anders bereik je niet veel”, zegt Tiësto van 13.

“Wij gaan met school rondjes rennen en energie opdoen. En dan hopen wij natuurlijk dat de kinderen thuis niet op de bank gaan zitten, maar lekker gaan sporten”, besluit Wennemars.

Zeer positief

Uit onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat 71% van de leerkrachten op scholen waar The Daily Mile is ingevoerd, daarover zeer positief is, net zoals 87% van de leerlingen.

