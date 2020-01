Zeventig Rotterdamse sportclubs trekken de wijken in

Een aantal kinderen in Rotterdam is via een schoolsportvereniging (SSV) lid van een sportclub. Hun aantal is in 2019 met zo’n 15% gestegen. In 2018 sportten zo’n 1.860 vier- tot twaalf-jarigen bij de aangesloten sportaanbieders. In 2019 waren dat er al bijna 2.200.

Meer kinderen sportten via één van de 24 SSV-en. Maar ook het aantal kinderen dat doorstroomt naar de sportclub steeg met 20%.

Uitbreiding van het sportaanbod

In totaal bediende de SSV-en in 2019 precies 2.717 kinderen, inclusief de doorstromers. Dat waren er in 2018 nog 2.278 waren. De stijging is o.m. te danken aan de uitbreiding van het sportaanbod.

De kinderen kunnen nu ook uit meer sporten kiezen dan voorheen. Het aanbod is uitgebreid met populaire sporten zoals zoals freerunning, crossfit-kids en kickboksen. “Het is met name de inzet van onze partners die dit project zo succesvol is”, stelt projectleider Maarten Niggebrugge van Rotterdam Sportsupport.

70 sportclubs trekken de wijken in

“SSV-en zijn zo’n succes dankzij de coördinatoren van LekkerFit!, de scholen en de steun van de gemeente. Wij bereiken nu de kinderen en ouders die de weg naar een sportclub (nog) niet goed weten te vinden.

Zo’n 70 scholen en maar liefst 70 sportaanbieders zijn bij een van de SSV-en aangesloten. Via zo’n SSV trekken de sportclubs de wijk in om leerlingen training te geven. Dat doen zij altijd direct na schooltijd en op of nabij de school.

Via trainingen naar een club

De kinderen krijgen steeds les van trainers van de clubs. En zij kunnen na een aantal trainingen, lid worden van een sportclub en competitie gaan spelen. De trainingslocatie blijft in de wijk totdat de kinderen er klaar voor zijn om naar de locatie van de club te komen. Deze aanpak blijkt vooral succes te hebben in wijken met weinig sportclubs of andere sportvoorzieningen.

