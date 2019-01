Dagelijks gymles voor rust en betere leerprestaties

Vanaf de tweede week van dit jaar krijgen leerlingen van Kardinaal Alfrink basisschool in Emmen dagelijks gymles van een vakleerkracht. Meer bewegen voor betere leerresultaten.

De Kardinaal Alfrinkschool wil proberen om via dagelijks gymles meer rust in de klas, blijere kinderen en een betere concentratie te bevorderen.

Liever bewegen

Directeur Ilonka Waterloo: “Kinderen zitten op school lang stil en moeten vaak geconcentreerd werken. Maar van nature willen zij liever zo veel mogelijk willen bewegen. Wij geloven dat we door dagelijks gymles te geven het welbevinden van de kinderen verhogen maar ook de leeropbrengsten.”

Meer aandacht en concentratie

“Het gaat bij de gymles niet alleen om het bewegen en de verbetering van de motorische vaardigheden. Sporten zorgt ook voor meer aandacht, concentratie en taakgerichtheid. En daarnaast ontwikkelen de kinderen natuurlijk ook 21ste-eeuwse vaardigheden zoals communiceren en creatief denken”, zo legt Waterloo uit.

Tijdens de voorbereidingen onderzocht de directeur of er ook andere basisscholen waren die dagelijks gymles geven. “Ik kon er in Drenthe en Groningen in elk geval geen vinden. Maar ik ben ervan overtuigd dat als dit gaat lopen, het zich als een soort Daily Mile zal verspreiden.

Speciale vakleerkracht

De extra gymlessen worden gegeven door een vakleerkracht. Deze is speciaal ingehuurd via een gemeentelijk subsidiepotje om de werkdruk te verlagen. Voor de reguliere leerkrachten betekent dit wat meer adempauze tussendoor, en dus ook wat minder werkdruk.

De gymlessen vinden plaats in het gymlokaal maar ook in de omgeving van de school. Naast een tafeltennistafel en een voetbal- en basketveld zijn daar ook een speelzaal en speelveld te vinden.

Follow @Allesportzaken