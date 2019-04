Salderingsregeling voor zonnepanelen verlengd tot 2023

Minister Wiebes verlengt de salderingsregeling voor zonnepanelen tot 2023. Het Ministerie van EZK bouwt pas vanaf dat jaar de regeling tot 2031 stapsgewijs af.

Eigenaren van zonnepanelen kunnen drie jaar langer salderen dan was voorzien . Tot 1 januari 2023 verandert er niets voor sportclubs die al panelen hebben liggen.

Administratieve draak

Minister Wiebes wilde in januari nog de salderingsregeling handhaven tot zeker 1 januari 2021. Op die datum zou dan een nieuwe terugleversubsidie moeten ingaan. Maar meerdere partijen hadden hiertegen grote bezwaren. Zo noemde Eneco de regeling een ‘administratieve draak‘ en trok haar steun daarom in.

Afbouw salderingsregeling voor zonnepanelen

Eigenaren van zonnepanelen mogen de teruglevering van hun opgewekte zonnestroom vanaf 2023 niet meer volledig verrekenen met de gekochte elektriciteit. Wiebes bouwt de salderingsregeling vanaf 1 januari van dat jaar af.

Vanaf 2023 wordt het voordeel op de energiebelastingen elk jaar dus iets kleiner. De eigenaar van zonnepanelen ontvangt vanaf 2031 alleen nog maar een vergoeding van de energieleverancier voor de terug geleverde zonnestroom.

Belastingdienst

De afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen wordt waarschijnlijk door de Belastingdienst uitgevoerd. Kleinverbruikers moeten dan wel beschikken over een dubbel telwerk dat de afname van en levering aan het net aangeeft.

Dat kan een slimme meter zijn, maar dat hoeft niet per se. Vanaf 1 januari 2023 is het verplicht om zo’n meter met een dubbel telwerk in huis te hebben. De netbeheerders bieden deze meters al voor die datum aan. Vanaf 2023 start dan de afbouw van de salderingsregeling.

Financiering zonnepanelen

SportStroom installeert veel zonnepanelen en werkt voor financiering van energiebesparende maatregelen vaak samen met SWS. Dit waarborgfonds geeft garanties af voor duurzame investeringen zodat clubs makkelijker bancair geld kunnen lenen.

SportStroom adviseert clubbestuurders hierover graag en zij kunnen sowieso terecht voor alle vragen over de salderingsregeling. Want weet u bijvoorbeeld dat zonnepanelen in de combinatie van salderen en de BOSA-subsidie erg interessant is?

Follow @Allesportzaken