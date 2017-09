Windesheim symposium ‘Veilig sport- en schoolklimaat’

“Ik vind het eng dat iedereen mijn ervaringen nu kan lezen”, stelt ex-wielrenster Marijn de Vries. Zij is op 14 september in Zwolle één van de sprekers op het Windesheim symposium over misbruik in de sport.

De Vries denkt dat het belangrijk is om te praten over misbruik in de sport. Het is volgens haar de enige manier om tot een veiliger sport- en schoolklimaat te komen.

Windesheim adresseert een heet hangijzer

Maar erover praten blijkt nu juist een heet hangijzer te zijn. Het staat ook een goede samenwerking in de weg van instanties die met (sportende) jongeren te maken hebben.

Vaak zoekt men de oplossingen voor grensoverschrijdend gedrag in de eigen omgeving. Maar door samen te werken met andere jongerenorganisaties en door kennis te delen, kunnen problemen veel efficiënter worden opgelost.

Clubs maken geen melding

In de zomer van 2017 verscheen er een rapport van Bureau Beke. Dit bureau onderzocht in opdracht van het programma Politie en Wetenschap de rol de politie bij grensoverschrijdend gedrag in de sport.

Het blijkt dat sportclubs vaak niets met meldingen doen. Ook Nicolette Schipper-van Veldhoven, lector Sportpedagogiek bij Windesheim en programmamanager bij NOC*NSF, constateerde dit al eerder.

“Veel sportclubs rapporteren seksueel overschrijdend gedrag van medewerkers niet bij een bond, meldpunt of vertrouwenspersoon. Uit angst voor negatieve publiciteit en ledenverlies verzwijgen zij misstappen. Incidenten worden vaak afgedaan met ‘een goed gesprek’.”

Beter samenwerken voor meer veiligheid

Het is dus van belang dat onderwijs, clubs, beleidsmakers en politie elkaar veel beter gaan vinden. Want door samen te werken wordt een grotere sociale veiligheid voor jongeren bereikt.

Bovendien kunnen alle partijen dan hun veiligheids- en preventiebeleid doorontwikkelen voor een veiliger sport- en schoolklimaat. Voor dit symposium werken o.a. Windesheim, NOC*NSF, Deltion, Landstede, de Nationale Politie en de Stichting School en Veiligheid samen.

