Aftrapbijeenkomsten normaliseren beladen wedstrijden

Voetbalclubs in het Westland en Den Haag drinken samen een kop koffie voor de wedstrijd. Deze zogenoemde aftrapbijeenkomsten moeten zorgen voor meer begrip en respect. En de opzet werkt.

Door voor een wedstrijd eerst even samen om de tafel te zitten ontstaat er op en buiten het veld meer wederzijds begrip.

Aftrapbijeenkomsten werken

De aftrapbijeenkomsten zijn door de KNVB opgezet om de band tussen de clubs in het Westland en Den Haag te normaliseren. Want veel clubs uit het Westland gaven vanwege incidenten uit het verleden aan liever niet meer naar Den Haag te reizen.

Maar die drempel werd in twee jaar weggenomen via aftrapbijeenkomsten. Eerst even rustig met een kop koffie om de tafel en met elkaar praten. Dat blijkt prima te werken bij duels die op voorhand niet alleen sportief spannend kunnen worden”, zegt projectleider Frank Neef.

“We sturen iemand naar de beladen duels toe die de sleutelfiguren van wedstrijd bij elkaar brengt. Dat zijn vaak de aanvoerders, coaches en de scheidsrechter. Zij gaan met elkaar om de tafel zitten en bespreken wat er voor nodig is om er een leuke wedstrijd van te maken. En die afspraken worden vastgelegd.”

Veel beter

En die aftrapbijeenkomsten lijken te werken want tijdens het gesprek ontstaat er begrip”, zegt Van der Kaaij. “Er is koffie en ik zorg voor muffins. Daarna stelt iedereen zich voor en ik laat de deelnemers vertellen over hun voetbalcarrière. Maar ook iets over het team waarin ze spelen.”

De coaches en aanvoerders leren elkaar daardoor ook persoonlijker kennen. Aanvoerders stappen daardoor makkelijker op elkaar af als er iets gebeurt. Zij hebben kennis met elkaar gemaakt en kennen elkaars naam waardoor de band veel beter is.”

Simpel en vanzelfsprekend

Van der Kaaij: “De aftrapbijeenkomsten zijn concreet en preventief en de partijen vinden de aandacht vooraf prettig. Geen enkele club vond het een slecht idee om vooraf even met elkaar om tafel te gaan. Ik ben enthousiast over deze aanpak.”

“Ook de mensen met wie ik om tafel heb gezeten vinden het goed om dit zo aan te pakken. Het is simpel en heel vanzelfsprekend. Ik laat steevast bij alle clubs de boodschap achter om elkaar vooraf eerst even informeel op te zoeken.”

