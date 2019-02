Zomerbaantje bij een sportclub i.p.v. bij de supermarkt

Vanaf komende zomer kunnen 150 jongeren bij de Drentse sportclubs een zomerbaantje krijgen. Het gaat om een SportDrenthe project in het kader van de maatschappelijke diensttijd.

SportDrenthe heeft van ZonMW 365.420 euro gekregen voor jongeren die bijvoorbeeld een tussenjaar hebben of die vanwege geldgebrek thuis bij een sportclub dreigen af te haken.

Geld voor opleidingen

Een deel van het geld is bedoeld voor opleidingen. “Twee derde van de trainers bij clubs zijn niet goed opgeleid”, stelt directeur Hans de Lang van SportDrenthe. “Jongeren kunnen daarom nu via de sportbond een cursus volgen. Dat kan hen ook helpen in hun verdere opleiding of werk.”

“Maar jongeren kunnen in hun zomerbaantje ook certificaten halen om kantinediensten te draaien. Zij kunnen tegen een vergoeding ook onderhoudswerk verrichten aan de accommodatie. En daar verdienen zij meer mee dan met vakken vullen bij de supermarkt.”

Het mes snijdt dus aan twee kanten, legt De Lang uit. “Sportclubs krijgen jonge kaderleden en de jongeren krijgen de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen.”

Zomerbaantje en blijven sporten

De Lang heeft niets tegen een zomerbaantje. Hij wil graag voorkomen dat jongeren vanwege te weinig geld, afhaken bij de sportclub. SportDrenthe zal de sportclubs nauw bij dit nieuwe project betrekken.

De organisatie moet in maart 2019 operationeel zijn en vanaf die maand de deelnemers gaan werven. Zij kunnen dan dit voorjaar hun papieren halen zodat zij na de zomerstop bij de sportclubs aan de slag kunnen.

Regeerakkoord

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie legden in 2018 in het regeerakkoord vast dat er een maatschappelijke diensttijd voor jongeren moest komen. Zij moeten de gelegenheid krijgen om hun talenten te ontwikkelen door voor de samenleving iets nuttigs te doen. Al in 2018 zijn de eerste experimenten hiermee van start gegaan. De jongeren moeten een zomerbaantje kunnen kiezen dat aansluit bij hun belangstelling.

