Zeeuws Sportakkoord door provincie verlengd tot 2024

Het Zeeuws Sportakkoord is tot 2024 verlengd. De provincie besteedt volgend jaar alleen al ruim twee ton aan allerlei sportieve initiatieven. Projectleider Patrick Vader van SportZeeland is blij met de verlenging.

SportZeeland gaat op de basisschool de motoriek van de kinderen meten. Die vormt in de komende jaren, samen met een vragenlijst en de BMI, de basis voor een sportieve aanpak.

Zeeuws Sportakkoord

Het Zeeuws Sportakkoord is er voor alle Zeeuwen en voor zo’n beetje iedere doelgroep is er een plan. De kleintjes in onze provincie bleken wat achter te lopen bij hun leeftijdgenootjes uit andere delen van het land. Met het sportakkoord in de hand gaat SportZeeland aan de slag om de Zeeuwse jeugd te helpen.

Vader: ”Wij gaan de kids al op de basisschool screenen. Wij zetten een baan uit in het gymnastieklokaal en meten vervolgens de motoriek van de kinderen. Wij lopen met hen ook een vragenlijst door en meten hun BMI. Zo stellen we een profiel samen van de gezondheid van een kind als basis van de aanpak.”

SportZeeland ziet mogelijkheden

Veel mensen willen wel bewegen maar zijn bang of ze weten niet hoe ze dat moeten aanpakken. En deze tijd moedigt hen niet echt aan om te gaan bewegen. Maar SportZeeland ziet echt wel ook mogelijkheden. “Dat vraagt wel wat creativiteit. Maar op YouTube zie je bijvoorbeeld al veel mogelijkheden om thuis te sporten.”

De natuur in

“En mensen gaan ook meer de natuur in om te sporten. Meer mensen zijn in de afgelopen tijd gaan fietsen of wandelen. Ook daar kunnen wij natuurlijk wat mee”, aldus Vader. Hij neemt de sportscholen als voorbeeld die instructeurs inzetten om video’s met ‘thuis workouts’ te maken.

Zeeland moet een sterkere sportinfrastructuur krijgen, met vitale clubs en duurzame accommodaties. ”Daarvoor gaan wij met de 28 partijen uit het Sportakkoord aan de slag”, stelde Vader. “Er komen steeds meer organisaties bij en niet alleen uit de sportsector. Ook de gezondheids- en de economische sector haken al in.”

