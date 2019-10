Topsport Limburg gaat faillissement aanvragen

Topsport Limburg gaat haar faillissement aanvragen. Dat bevestigde Luc Winants, voorzitter van de tijdelijke Raad van Toezicht. Hoe het verder gaat met faciliteiten voor Limburgse topsporters is onduidelijk.

Topsport Limburg faciliteert zo’n 1.800 Limburgse sporters maar komt zeven ton tekort. De sporters kunnen in Sittard gebruik maken van faciliteiten en hebben recht op allerlei kortingen.

Topsport Limburg erg belangrijk

Topsporters maken dagelijks gebruik van de faciliteiten van Topsport Limburg. Kogelstootster Melissa Boekelman traint er bijvoorbeeld dagelijks. “Ik heb nu nog mijn A-status dus in krijg ondersteuning van NOC*NSF.”

“Zodra mijn A-status wegvalt is deze organisatie erg belangrijk. Ik maak me dus zorgen over de recente berichten. Topsport Limburg is ook belangrijk voor talenten die nog een lange weg te gaan hebben”, zegt Boekelman.

Hoe nu verder

Winants heeft de zeven medewerkers persoonlijk op de hoogte gesteld. “Als het faillissement een feit is moeten wij samen bekijken hoe de topsport in Limburg nog te ondersteunen is. Maar daar zal veel tijd overheen gaan”, zegt Winants.

Limburg steunt nieuwe organisatie

Manager Rens Blom heeft al een plan gelanceerd. Hierin schetst hij hoe de ondersteuning verder zou kunnen. “Voor de komende maanden hoeven sporters zich geen zorgen te maken want de deur gaat echt niet op slot.”

“Maar in 2020 moet er een nieuwe organisatie staan. Die zal, zoals al door de provincie is toegezegd, financiële steun krijgen van Limburg”, zegt Blom. De provincie besloot medio oktober van dit jaar om de tekorten niet meer te dekken.

Vermindering aantal sporters

Blom is voorstander van het verminderen van het aantal sporters dat gebruik maakt van de faciliteiten. Hij wil ook stoppen met initiatieven die meer geld kosten dan zij opbrengen.

Voormalig directeur Geert Ruigrok is zeven maanden geleden door de Raad van Toezicht op non-actief gezet. Eind november dient er over zijn ontslag een rechtszaak.

Follow @Allesportzaken