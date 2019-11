Team Limburg Sport vervangt Topsport Limburg

“Het is beter om begin 2020 met Team Limburg Sport opnieuw te beginnen”, stelde gedeputeerde dr. Joost van den Akker. De organisatie moet Topsport Limburg gaan vervangen dat onlangs failliet is verklaard.



Er komt met Team Limburg Sport één organisatie die de uitvoering van het sportbeleid in Limburg gaat ondersteunen.

Team Limburg Sport

Begin november is Topsport Limburg failliet verklaard vanwege een tekort van bijna zeven ton. “Het is beter om opnieuw te beginnen met Team Limburg Sport”, stelde Van den Akker. De nieuwe organisatie gaat zich vooral bezighouden met de ontwikkeling van topsport en breedtesport.

“Hiervoor blijft in ieder geval jaarlijks drie ton beschikbaar”, aldus Van den Akker. De oude organisatie faciliteerde 1.800 Limburgse sporters die via een topsportpas recht hadden op korting. Deze pas blijft geldig t/m 31 december 2019.

Rens Blom

Volgens Van den Akker kunnen sporters soms tijdelijk niet van alle faciliteiten gebruik maken. “Niet alles loopt na het faillissement door, maar wij proberen om de overgangssituatie zo kort mogelijk te houden. Wij willen ook Rens Blom graag nauw betrekken bij het Team Limburg Sport.”

Blom, voormalig wereldkampioen polsstokhoogspringen, is mede-schrijver van het plan voor een nieuwe organisatie. Maar hij wil alleen meedoen als hij zeker weet dat iedere euro bij de sporters terechtkomt. “Dat is voor mij echt een voorwaarde.”

De nieuwe organisatie moet sport voor iedereen toegankelijk maken, o.m. door steun aan de gehandicaptensport en het Jeugdfonds Sport. In totaal is er jaarlijks voor de verbetering van de toegankelijkheid zo’n drie ton beschikbaar.

Limburgers zijn minder gezond

Van den Akker: “Ons doel is om van Limburg de gezondste en sportiefste regio van het land te maken. Want Limburgers zijn nog altijd zowel mentaal als fysiek minder gezond dan de gemiddelde Nederlander.”

In het collegeprogramma is t/m 2023 jaarlijks 2,5 miljoen extra uitgetrokken voor sport. In totaal is nu jaarlijks zo rond de 4 miljoen euro beschikbaar.

