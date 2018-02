Meest maatschappelijk betrokken club in Overijssel

Vanaf 8 februari 2018 kunnen amateurclubs in Overijssel zich inschrijven om deel te nemen aan de verkiezing Amateurclub van het jaar. De provincie wil hiermee namelijk het belang van sport voor de samenleving onderstrepen.

Op 5 maart as. wordt in Nijverdal bekend gemaakt welke sportvereniging in Overijssel het meest maatschappelijk betrokken is.

Overijsselse sportverkiezingen

Een jury gaat ook dit jaar weer op zoek naar de meest maatschappelijk betrokken club. Dat gebeurt onder leiding van Hack Goettsch, directeur bij Sportservice Overijssel. Welke club dat dit jaar is, zal op 5 maart bekend worden gemaakt tijdens de Overijsselse sportverkiezingen in de gemeente Nijverdal.

Leven lang bewegen

De winnende club ontvangt een cheque van 1.000 euro uit handen van gedeputeerde Bert Boerman. Hij is verantwoordelijk voor de sociaal maatschappelijke kwaliteit van Overijssel. En met name de sportclubs spelen een grote rol in het bereiken van de ‘leven lang bewegen ambitie’ van de provincie.

Criteria voor deelname

Om aan deze verkiezing deel te kunnen nemen, moeten amateurclubs dit jaar aan de volgende criteria voldoen:

• de sportclub moet natuurlijk zijn gevestigd in de provincie Overijssel;

• de club moet naast het reguliere sportaanbod ook nevenactiviteiten organiseren;

• de sportclub werkt samen met maatschappelijke organisaties of neemt deel aan maatschappelijke initiatieven

VIP bussen

Als een club daarnaast ook nog aandacht heeft voor vernieuwing van het sportaanbod, dan is de kans op een hogere waardering van de jury nog groter. Inschrijven kan alleen nog de komende tien dagen want aanmelding is nog mogelijk tot 19 februari 2018.

De drie clubs die in aanmerking komen voor een nominatie, worden met VIP bussen bij hun clubhuis opgehaald om de Overijsselse Sportverkiezingen bij te wonen.

Aanmelden

