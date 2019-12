Van onbewust ongezond naar bewust gezond Zeeland

In het Nationaal Preventieakkoord en Zeeuwse Sportakkoord is een gezond sportklimaat belangrijk. Hier wil de Zeeuwse aanpak ‘Sport gezond’ graag bij aansluiten voor een bewust gezond Zeeland.

Zeeuwse ambtenaren en buurtsportcoaches gaan alle clubs over het project informeren. Het voorlichtingspakket biedt praktische informatie waarmee de clubs al meteen aan de slag kunnen. Als zij dat willen, kunnen zij van een coach van Team Fit ook per club begeleiding krijgen.

Het Zeeuwse Sportakkoord biedt handvatten om alcoholmisbruik te voorkomen. In het akkoord is ook aandacht voor gezonde voeding, een rookvrije sportomgeving en sociale veiligheid.

Vv Zeelandia Middelburg heeft van Team Fit als eerste Zeeuwse club al het bronzen certificaat ‘Gezondere sportkantine’ ontvangen. Hiermee erkent het Voedingscentrum dat de kantine van de club voldoet aan de richtlijnen voor een gezondere kantine.

Naast het standaard assortiment biedt de club voortaan ook snacks met minder calorieën aan. Producten zoals fruit, groente en alleen nog maar bruine broodjes. Er is niets weggehaald uit het assortiment maar er is wel een gezondere keuze toegevoegd.

Het project ‘Sport gezond!’ komt voort uit het Zeeuwse Sportakkoord. Het doel is om het percentage inwoners dat niet sport tot 2023 met 5% te laten afnemen. Maar dat is maar één van de doelen van dit plan.

Kijkend naar de sportdeelname heeft ook de provincie Zeeland flink last van de vergrijzing en ontgroening. Veel clubs kampen met steeds minder leden en vrijwilligers.

Maar ook de trend om meer individueel buiten te gaan bewegen, bedreigt het voortbestaan van de clubs. “Daarnaast is ook de afstand tot de clubs en de beschikbaarheid ervan, iets waar wij wat mee moeten”, zo staat in het akkoord.

