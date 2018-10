In control of alcohol succesvol bij Westfriese sportclubs

Bij meer dan 50% van de sportkantines in Noord-Holland Noord konden jongeren onder 18 jaar alcohol kopen. Een goede reden voor zeven gemeenten om aan de slag te gaan met In control of alcohol.

De zeven gemeenten riepen de hulp in van Team Sportservice West-Friesland (TSW). Het resultaat is dat het handhavingspercentage is gestegen van 21 naar 67%.

In control of alcohol

Pearl Haakman bezocht namens TSW een 45 clubs: “In control of alcohol is een initiatief van de GGD maar onze sportservice werd ingeschakeld voor de uitvoering. Wij kennen de clubs, weten welke problemen er spelen en werken vanuit hun belang.”

Voorafgaand aan ons bezoek vulden de clubs digitaal een vragenlijst in om hun huidige situatie in kaart te brengen. Haakman: “Alle clubs bleken gemotiveerd om hun jeugdleden een gezonde sportomgeving te bieden.”

“Natuurlijk wilden zij ook graag boetes voorkomen. Maar het is best een uitdaging om te voorkomen dat het iemand van onder de 18 lukt om een biertje te bestellen.”

Directe aanpak

“Het echte succes van ‘In control of alcohol’ komt voort uit de praktisch tips en directe aanpak van TSW. Bijvoorbeeld door in de kantine de huisregels op te hangen zodat barvrijwilligers daarnaar kunnen verwijzen.”

“Maar vrijwilligers vinden het soms ook lastig om jongeren om hun ID-kaart te vragen. Of zij hebben moeite met het rekenen vanaf de geboortedatum. Daarvoor kunnen zij dan de informatie van NOC*NSF gebruiken.”

Beleid kunnen verbeteren

Een van de deelnemers was vv Dindua. Voorzitter Klaas Kruk: “Het was nuttig om hierover met een verenigingsadviseur en een ambtenaar van de gemeente te praten. Gelukkig waren wij al goed op weg, maar met goede tips hebben wij ons beleid toch kunnen verbeteren.”

Onze inzet bleek vooral zinvol na bezoeken van mystery shoppers. Het handhavingspercentage bleek te zijn gestegen van 21 naar 67%. Haakman: “Oké, nog geen 100% maar toch een behoorlijk goed resultaat. TSW blijft samen met de clubs, gemeenten en GGD Hollands Noorden aandacht schenken aan In control of alcohol.”

Follow @Allesportzaken