Energiebesparing voor sportclubs via e-learning

Zo’n 20% van de kosten van een sportclub bestaat uit energiekosten. Er wordt door clubs vaak niet serieus naar gekeken, maar zij kunnen bijvoorbeeld via e-learning, eenvoudig energie en geld besparen.

Via e-learning kunnen sportclubs gemiddeld 42.000 kWh stroom en 2.600 m³ gas besparen. Dit kan 7.000 euro energiekosten en 32.000 kg CO²-uitstoot per jaar schelen.

Wet Milieubeheer

Op 1 januari jl. is de Wet Milieubeheer aangepast. Organisaties die meer dan 50.000 kWh en/of meer dan 25.000 m³ gas verbruiken, hebben nu een informatieplicht. Zo’n 70% van de sportclubs valt hieronder.

Deze clubs moeten vóór 1 juli via een RVO-vragenlijst, aangeven in hoeverre zij aan de Wet Milieubeheer voldoen. Deze vragenlijst gaat over 50 energiebesparende maatregelen die zich in 5 jaar laten terugverdienen.

Clubs moeten dus maatregelen nemen. Via een e-learning cursus van Team Sportservice, kunnen bestuurders de vragenlijst invullen en aan hun informatieplicht voldoen.

Vijf stappen

De cursus bestaat uit een vijf stappen. Hierin doen de deelnemers kennis op en krijgen zij inzicht in hun energieverbruik en de besparingsmogelijkheden.

1 De wet Milieubeheer via e-learning

Na inschrijving krijgen deelnemers dus online toegang tot de e-learning module die uitleg geeft over de Wet Milieubeheer. Maar het programma biedt ook cursusmateriaal over energiebesparing aan en specifieke informatie voor sportclubs.

2. Energiescan op locatie

Een energie-expert komt via Team Sportservice langs voor een energiescan op de vereniging.

3. Subsidies en financiering

Voor het verduurzamen van accommodaties bestaan veel subsidies en financieringsmogelijkheden. In het tweede deel van de e-learning module leren de deelnemers welke dat zijn.

4. Bijeenkomst

Tijdens een bijeenkomst met andere clubs staan de uitkomsten van de energiescan centraal. Deelnemers kunnen nu besparingskeuzes maken en deel 1 van de erkende maatregelen lijst (EML-lijst) van de RVO-vragenlijst invullen.

5. Maatregelen top 5

Tijdens het laatste deel van de e-learning cursus ondersteunt Team Sportservice de clubs bij het prioriteren van energiemaatregelen. Ook helpt het Team bij het aanvragen van offertes voor de top 5 van maatregelen.

