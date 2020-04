Coronaschade sport in Brabant 150 miljoen euro

Het verenigingsleven in Brabant is stilgevallen. BrabantSport becijferde dat de coronaschade voor de sport in Brabant zo’n 150 miljoen euro gaat bedragen. En de gevolgen kunnen op termijn nog groter zijn.

“Het sportklimaat in Brabant staat onder druk. Wij proberen de sportsector waar mogelijk te helpen”, zegt Michel Reinders, directeur van BrabantSport.

Evenementen afgelast of uitgesteld

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn tal van sportevenementen in Brabant afgelast of uitgesteld. Evenementen zoals het OKT zwemmen, het NK-springruiters en het Libema Open in Rosmalen.

Afgelasting of uitstel van die evenementen heeft forse gevolgen. Volgens Reinders ligt dat niet zozeer aan de personeelskosten, maar meer aan de investeringen. “Dat voelen bijvoorbeeld de cateringbedrijven, tribunebouwers en sportmarketeers. Maar ook veel zzp’ers zien hun werk verdwijnen.”

Kwart van de clubs

NOC*NSF raamt de totale coronaschade voor de sport tot 1 augustus op zo’n 950 miljoen euro. Volgens Reinders is het Brabantse aandeel zo’n 16% van het Nederlands totaal. Dat zou dus om 152 miljoen euro schade gaan.

“Brabant heeft ongeveer een kwart veel alle sportclubs in Nederland, dus de schade is mogelijk nog groter. En alle amateur- en profclubs zijn zeker tot eind april dicht. Het stilvallen van het verenigingsleven betekent een flink stuk gemiste maatschappelijke waarde”, stelt Reinders.

Stilvallen breedtesport

Reinders maakt zich ook zorgen over de breedtesport. Het stilvallen hiervan zal leiden tot een afname in bewegen en zelfs bewegingsarmoede. Met name de groep 12 tot 17-jarigen en de groep 65-plussers krijgt daar last van.

Voor gehandicaptensport is de situatie extra complex stelt Reinders. “Voor velen van hen is sport een middel om uit hun isolement te komen. Dat gaat nu dus niet en dat legt extra druk op hun omgeving.”

Nederland komt in een recessie terecht en dat gaat de sport in Brabant ook voelen. “Financiële klappen in het MKB werken door in de sport. Sponsors haken af en zijn voorzichtig met nieuwe contracten. De hamvraag is wie ondanks de coronaschade het hoofd boven water kan houden en wie kopje onder gaat.”

