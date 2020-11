Voer campagne voor terugkeer van leden van de club

Jack Opgenoord doet clubs een oproep om een campagne voor terugkeer van leden te voeren. “Mensen die zijn afgehaakt, komen moeilijk terug”, stelt de directeur van het Huis voor de Sport Limburg.

“Een groot gevaar is clubleden hun lidmaatschap niet gaan verlengen. De vraag is of die afhakers straks wel weer gaan sporten. Die moet je actief gaan binnen hengelen.”

Lidmaatschap verlengen

Opgenoord luidde al in het voorjaar van 2020 de noodklok. Veel verenigingen zouden door de coronacrisis in moeilijkheden komen, onder meer door het vertrek van leden. Hij vreest nu dat dat er met de tweede coronagolf niet veel makkelijker op wordt.

“Tijdens de eerste golf gehad hebben mensen gelukkig niet massaal hun lidmaatschap opgezegd. Maar het grootste gevaar is nu dat zij hun lidmaatschap niet gaan verlengen. De grote vraag is of die mensen straks weer gaan sporten.”

Campagne voor terugkeer

Opgenoord hoopt dat het voorjaar 2021 licht gaat brengen aan het einde van de tunnel. “Ik ben positief over de berichten rondom vaccins, dus wij focussen op maart en april. Maar mensen die afgehaakt zijn, komen maar moeilijk terug. We moeten nu dus campagne gaan voeren voor terugkeer van afgehaakte leden.”

“We hebben natuurlijk concurrentie van de ongeorganiseerde sport. Zo’n 25 procent van de sporters doet dat ongeorganiseerd en 12 procent is aan het fitnessen. Dat zijn grote concurrenten voor het verenigingsleven.”

Huiverig voor besmetting

“We starten met een enquête. De uitkomsten gaan vermoedelijk bevestigen wat iedereen denkt en weet. Een grote zorg is ook de deelname van senioren. Die zijn al bijna 9 maanden niet meer naar hun beweeggroep geweest. En er zijn 1.500 van die beweeggroepen waar zo’n 23.000 mensen iedere week naartoe gingen.”

“Oudere mensen zijn niet zo assertief dus die moeten wij helpen om weer terug te gaan naar hun beweeggroepen. Maar ook de omgang met het coronavirus is een uitdaging”, zo zegt Opgenoord. “Je ziet dat veel senioren huiverig zijn omdat zij bang zijn voor besmetting met het coronavirus.”

