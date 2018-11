Preventieakkoord markeert het ‘einde van een tijdperk’

Het Nationaal Preventieakkoord lijkt het einde van een tijdperk te markeren. Het akkoord wil ongezond gedrag zoals roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik, terugdringen.

Onder andere de Nederlandse Brouwers ondertekenden het akkoord. Zij willen bereiken alcoholvrij bier populairder maken onder studenten en bij sportverenigingen.

Bewust van bier genieten

Cees-Jan Adema, directeur van Nederlandse Brouwers: “Ook wij willen bijdragen aan het gezonder maken van Nederland. Wij willen namelijk dat er alleen maar bewust van bier wordt genoten.”

Sigarettenfabrikant Philip Morris zegt de doelstellingen te steunen om het aantal rokers in Nederland sneller terug te dringen. Maar het bedrijf mist in het Preventieakkoord maatregelen om rokers te laten overstappen naar genotsmiddelen die minder schadelijk zouden zijn.

“Wij houden vast aan onze ambitie om sigaretten snel te vervangen door rookloze alternatieven. Ook wij willen een duidelijk signaal afgeven dat het tijdperk van de traditionele sigaret wat ons betreft ten einde komt.”

Verstandig boodschappen doen

De brancheorganisatie voor supermarkten en foodservicebedrijven (CBL) gaat zich inzetten om de klanten verstandiger te laten kopen. “En in 2020 is alle tabak in supermarkten uit het zicht verdwenen.”

,,We gaan ook meer communiceren over producten uit de Schijf van Vijf om de consument te verleiden gezondere producten te kopen. Ook zetten we extra stappen in het beperken van kindermarketing en maken wij met de overheid de afspraak dat er snel een nieuw voedselkeuzelogo komt’’, belooft de organisatie.

Preventieakkoord geeft zeven jaar

De Transitiecoalitie Voedsel is kritisch over het akkoord. “Het staat vol met vrijblijvende en weinig ambitieuze voornemens. In het VK was suikergehalte in frisdranken binnen een jaar ruim 35% lager.”

“Het Preventieakkoord geeft zeven jaar de tijd om een reductie van 30% te halen. De supermarkten ontlopen in het akkoord vrijwel elke harde afspraak. En dat terwijl de schappen, na veel marketinggeweld, vol liggen met ongezonde en niet-duurzame producten.”

