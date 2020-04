Coronafeestje in kleedkamer sportpark Middelburg

In de nacht van 11 op 12 april heeft de politie van Middelburg een eind gemaakt aan een coronafeestje. In één van de kleedkamers op Sportpark Veerse Poort bevonden zich een elftal feestende jongens.

Tijdens hun surveillance zagen agenten bij Sportpark Veerse Poort een aantal fietsen staan. Dat was voor hen een reden om poolshoogte te nemen. Er geldt in Nederland een noodverordening vanwege de verspreiding van het coronavirus. Het is daarom verboden om samen te scholen en men dient afstand van elkaar te houden.

In één van de kleedkamers hoorden de agenten luide muziek en harde stemmen. De feestgangers zongen o.a. ‘quarantaine, quarantaine’. Het had er dus alle schijn van dat de deelnemers aan dit coronafeestje, op hoogte waren van de maatregelen.

De agenten klopten op de deur van het kleedlokaal en maakten duidelijk wie zij waren. En meteen ging de muziek uit en verstomden de stemmen. De agenten gaven het bevel om de deur van de kleedkamer te openen maar dat negeerden de feestgangers. Ook na het bevel een aantal keer te hebben herhaald, bleef de deur dicht. Daarop hebben de agenten een sleutelhouder gebeld die de deur is komen openen.

In de kleedkamer bevonden zich elf Middelburgse jongens tussen de 17 en de 20 jaar oud. De politie verwijt hen o.a. dat zij met het coronafeestje willens en wetens de noodverordening hebben overtreden. En daarmee hebben zij een risico genomen met de gezondheid van henzelf en van anderen.

Alle jongens krijgen na overleg met het Openbaar Ministerie een passende straf. Daarvoor zal de politie gaat met het Openbaar Ministerie gaan overleggen. Een Officier van Justitie bepaalt uiteindelijk welke sanctie passend is voor dit gedrag.

Follow @Allesportzaken