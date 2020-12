Volwassenenfonds Sport helpt ouderen in Gouda

“We weten allemaal hoe belangrijk sport en bewegen is. Maar veel ouderen in Gouda hebben te weinig geld om te (blijven) sporten. De clubs maar ook de zorgverleners zien dat al lange tijd”, stelt sportwethouder Michiel Bunnik.

Er zijn veel ouderen in Gouda die geen geld hebben om te sporten. Maar de stad gaat deze groep vanaf begin 2021 helpen. Dankzij het sportakkoord is dat nu mogelijk”, stelt Bunnik.

Volwassenenfonds voor ouderen in Gouda

De gemeente sluit aan bij het landelijke Volwassenenfonds Sport & Cultuur dat begin 2020 is opgericht. Stefan Hagebeek, coƶrdinator in Zuid-Holland kijkt uit naar de samenwerking. “Wij willen sport voor iedereen mogelijk maken, ook als er thuis minder geld is. Heel mooi dat wij nu ook voor de ouderen in Gouda aan de slag mogen.”

Meer dan twintig organisaties spraken hun steun uit voor de regeling. Wilma Neefjes van het netwerk Sport en Sociaal Domein: “Goed dat de gemeente met een eenvoudige regeling komt. Gouda verlaagd bewust de kosten voor sportdeelname voor volwassenen met een minimum inkomen. Het kennisnetwerk blijft betrokken bij de uitvoering om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen.”

Een stad waarin iedereen kan meedoen

In de stad leven zo’n 7.350 mensen van een minimuminkomen. En bijna 5.800 van deze mensen is 18 jaar of ouder. Wethouder Bunnik: “Het gaat dus om een flinke groep ouderen in Gouda. De regeling draagt bij aan Gouda als stad waarin iedereen kan meedoen. En dat is ook wat we in ons coalitieakkoord ‘Nieuwe energie’ hebben afgesproken.”

Eerste kwartaal van 2021

De gemeente werkt de regeling en de afspraken in de komende maanden uit. Gouda gaat er vanuit dat ouderen de eerste aanvragen al in het eerste kwartaal van 2021 kunnen doen. De regeling voor de ouderen in Gouda loopt vooralsnog tot de zomer van 2022. Daarna gaat Gouda de resultaten evalueren. Bunnik ziet het initiatief als een mooi voorbeeld van een samenwerking met het domein gezondheid van collega-wethouder Corine Dijkstra.

