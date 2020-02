Volwassenenfonds maakt sport en cultuur toegankelijk

Vanaf 1 januari is het Volwassenenfonds Sport & Cultuur actief in Nederland. Het fonds is ontstaan uit, én heeft de steun van, de landelijke alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’.

Meer dan 1 miljoen Nederlanders hebben niet genoeg geld voor een sport of culturele hobby. Het Volwassenenfonds is er nu om hen te helpen.

Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Het Volwassenenfonds maakt sport en cultuur mogelijk voor mensen met een (te) krappe beurs. Zo kunnen ook zij profiteren van de gunstige effecten van sport en bewegen. Het fonds helpt gemeenten om te investeren in sport en cultuur voor deze groep mensen.

Het volwassenenfonds verzorgt voor gemeenten de hele werving en afhandeling. Daarvoor werkt het fonds samen met provinciale sportorganisaties. Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur staat op zichzelf en heeft een eigen bestuur.

Blokkades wegnemen

Het fonds krijgt hulp van de alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’. Deze alliantie bestaat uit negen partijen. Voorzitter Rita van Driel: “De alliantie vindt dat iedere Nederlander recht heeft op sport en creatief bezig zijn. Wij willen blokkades wegnemen en ons op de belangrijke randvoorwaarden richten. Op zaken zoals vindbaarheid en financiële, praktische en sociale toegankelijkheid.

Pilot in Hillegom

Uit een enquête van gemeenten in 2019, bleek dat meer dan 120 van hen interesse hadden in een volwassenenfonds. Daarop is het fonds gestart met pilots in de gemeenten Hillegom en Nieuwkoop. De eerste gemeente die al gebruik maakt van het fonds is Hillegom. Sinds mei 2019 loopt in die gemeente een pilot voor inwoners met een kleine beurs.

Hulp voor volwassenen

Wethouder Jan van Rijn: “In Hillegom kun je volop genieten van zowel sport als cultuur. En daarvan moeten ook de inwoners met een laag inkomen gebruik kunnen maken.”

Sportwethouder Fred van Trigt vult hem aan: “Wij maken ook al gebruik van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. De gemeente wilde al langer uitbreiden naar hulp voor volwassenen. Het is dus mooi dat dit nu kan.”

