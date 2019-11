Senioren sportkantines vv RCL en LSC Alecto Leiderdorp

De sportkantines van vv RCL en LSC Alecto in Leiderdorp krijgen ook een functie als ontmoetingsplek voor senioren. Op 26 november opende oud-voetballer Kees Kist bij RCL de speciale ochtenden.

“Wij hopen dat ouderen zo meer sociale contacten opdoen. En op deze manier trekken wij ook meer vrijwilligers aan”, zegt RCL-voorzitter Dick van der Bijl. “Wij hebben een mooi clubhuis. Nu kunnen senioren uit de omgeving daar mooi terecht om te hockeyen of te voetballen.”

Deze kantine voor ouderen is ook een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds. Met het programma ‘De derde helft’ wil het fonds de eenzaamheid onder senioren terugdringen. Hiermee willen de clubs hen ook een ‘oudervriendelijke’ sportomgeving bieden. Incluzio Leiderdorp ging met de uitwerking van dit idee aan de slag.

Beide sportclubs proberen in hun sportkantines senioren met aangepast sporten bij hun club te betrekken. Zo startte RCL al met het zogeheten ‘walking football’. Hierbij voetballen de spelers in wandeltempo op een kleiner veld. Bij Alecto kunnen de senioren terecht voor ‘walking hockey’.

Follow @Allesportzaken