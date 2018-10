Ouderenfonds streeft naar meer OldStars sporten

Hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het wordt om te bewegen en anderen te leren kennen. Het Nationaal Ouderenfonds doet daar iets aan door ouderen te stimuleren om wat rustiger aan te gaan sporten.

In een OldStars walking footballteam word je gemist als je er niet bent. Het Ouderenfonds wil OldStars hockey-, basketbal- en tennisclubs zodat veel meer ouderen gaan sporten.

Tegen vereenzaming

“Walking football is voetballen maar dan zonder rennen, slidings en fysiek contact”, legt directeur van het Ouderenfonds Corina Gielbert uit. Maar ‘OldStars’ zorgt voor beweging maar gaat ook vereenzaming tegen. Je ontwikkelt vriendschappen, let op elkaar en in een team word je gemist als je er niet bent.”

“Het is meer dan een potje voetbal”, legt Gielbert uit. “Mensen vertellen mij dat zij eenzaam waren maar nu bij een team horen. Dat zij onzeker waren omdat zij niet veel meer konden. Maar in hun team mochten zij weer fouten maken en dat bracht hun zelfvertrouwen terug.”

Vliegwiel

OldStars startte in 2014 en sindsdien zijn er al bijna 300 clubs aangesloten. De eerste twee jaar hebben wij de eredivisieclubs gebruikt als vliegwiel. Deze hadden een voorbeeldfunctie.”

Dat Walking Football of wandelvoetbal een serieuze sport is, bleek onlangs toen Nederland voor het eerst meedeed aan het WK. “Wij hadden een team van oud-internationals en gewone spelers en iedereen was bloedfanatiek.”

“Sjaak Swart kreeg een waarschuwing omdat hij te veel praatte maar uiteindelijk werden we derde van de acht teams. Door de media-aandacht rond dit WK staat OldStars nu nog beter op de kaart.”

Vervoer

Veel ouderen willen graag meedoen maar zijn niet mobiel genoeg om naar de trainingen te komen. “Bij de OldStars zijn de jongsten net 60 jaar en vaak nog heel mobiel. Zij rijden auto en regelen vervoer door de ouderen op te halen.”

Meedoen is belangrijker dan winnen gaat bij de OldStars écht op. “Een man zat de hele middag op een krukje bij het veld. Hij kon met nog maar één long echt niet meer voetballen. Maar hij wordt ieder weekend trouw opgehaald en hoor er echt bij.”

Andere Oldstars sporten

Nu OldStars walking football loopt kijkt het Ouderenfonds verder. “Wij zijn nu ook in gesprek met andere sportclubs over OldStars teams, maar de overkoepelende naam houden wij aan. Hopelijk zijn er straks ook OldStars hockey-, basketbal- en tennisclubs en zijn veel meer ouderen weer gaan sporten.”

