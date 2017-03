IkPas doorbreekt gewoontedrinken ook op sportclubs

Op 1 maart start de campagne IkPas. Deze campagne richt zich op sportclubs en op de ouders. Het doel is om kinderen een goed voorbeeld te geven en gewoontegedrag te doorbreken. De campagne daagt iedereen boven de 18 jaar uit om 30 of 40 dagen geen alcohol te drinken.

Een groot deel van de deelnemers van de eerste twee IkPas edities voelden zich na afloop fitter en scherper. Maar zij sliepen ook beter, vielen af en hadden een betere huid.

Best een uitdaging

Een tijdje stoppen met het drinken van alcohol kun je natuurlijk op eigen houtje doen. En registratie op Ikpas.nl is natuurlijk geen vereiste. Maar voor de één is een tijdje stoppen eenvoudig, voor de ander echter een regelrechte uitdaging. Soms zelfs zo’n uitdaging dat zij er niet alleen aan durven te beginnen.

Gunstige effecten

Uit een onderzoek van het Radboudumc en het programma de ‘Kennis van nu’ blijkt dat tijdelijk stoppen gunstige effecten kan hebben op iemands gezondheid. Zelfs bij matig alcoholgebruik. Cholesterolwaarden worden beter en deelnemers kregen minder buikvet en een gezondere lever.

Niet alleen detoxen

IkPas wil laten zien hoeveel mensen de vastentijd gebruiken om te ‘detoxen’ en de twijfelaars over de streep trekken. Deelnemers hoeven het niet alleen te doen want je kunt het samen doen met heel veel mensen, organisaties en gemeenten. Zoals bijvoorbeeld in De Ronde Venen die meedoen extra aantrekkelijk maakt.

Interland kaarten

Sportclubs met de meeste deelnemende IkPas-leden, maken in De Ronde Venen namelijk kans op kaarten voor een interland. Sportclubs die kans willen maken op kaarten, kunnen zich aanmelden via de IkPas-website of een mailtje sturen naar Miranda Bouman. Vermeld ook even de voor- en achternamen van de leden die willen meedoen.

IkPas is een initiatief van diverse gemeenten, GGD-en, het Trimbos-instituut en het lectoraat verslavingspreventie van de hogeschool Windesheim.

