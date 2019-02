De Derde Helft samenwerking met 50 sportverenigingen

Het project ‘De Derde Helft’ van het Nationaal Ouderenfonds, krijgt 495.000 euro financieel steun van de Postcode Loterij. De komende twee jaar wil het fonds hiermee de eenzaamheid onder ouderen aanpakken.

Het Ouderenfonds helpt 55-plussers om sociaal actief te blijven. Het fonds wil mensen in deze groep o.a. actief houden door hen te koppelen aan een sportvereniging.

De Derde Helft van het leven

Het Ouderenfonds wil in 2 jaar zo’n 2.500 55-plussers een plek bezorgen als vrijwilliger of deelnemer in het verenigingsleven. Want sportieve en sociale activiteiten en vrijwilligerswerk zijn helpen in ‘De Derde Helft’ eenzaamheid te voorkomen of te verminderen.

Tijdens De Derde Helft organiseren 50 sportclubs in hun clubhuis bijvoorbeeld dansavondjes, computerles of yoga. De clubs zetten deze activiteiten voor en door ouderen op poten.

Strijd tegen eenzaamheid

De Derde Helft is een stap in de strijd tegen eenzaamheid bij bijna anderhalf miljoen ouderen. Het Ouderfonds maakt gebruik van de kracht van sportclubs om een ouderen-vriendelijke sportomgeving te realiseren.

Directeur Corina Gielbert: “Wij zijn zo blij met deze gulle gift voor De Derde Helft. Wij kunnen nu velen helpen en sportclubs nog meer onderdeel maken van de buurt. Daarmee slaan wij twee vliegen in één klap.”

Dorine Manson, directeur van de Postcode Loterij: “Wij geven initiatieven die dat nodig hebben, zoals De Derde Helft, graag een steuntje in de rug om zo onze samenleving nog beter te maken.

Goed Geld Gala

De schenking aan Nationaal Ouderenfonds is bekendgemaakt in de aanloop naar het jaarlijkse Goed Geld Gala. Ook dit jaar gaan er dus weer miljoenen naar goede doelen die zich inzetten voor het welzijn in Nederland.

De Postcode Loterij steunt al meer dan 50 maatschappelijke organisaties die mensen een steuntje in de rug geven. Deelnemers spelen op die manier al mee voor meer dan 3.300 clubs, verenigingen en stichtingen.

