Budget voor OldStars Walking Football bij cvv Sparta

CVV Sparta ontving van NOC*NSF een bijdrage uit het ‘Stimuleringsbudget inclusief sporten en bewegen‘. De club gaat daarmee het OldStars Walking Football een impuls geven.

Begin 2020 formeerde cvv Sparta een OldStars Walking Football groep van 60 tot 80 jarigen. Dat initiatief is door de coronacrisis een tijdje stilgelegd maar is inmiddels weer gestart.

Aangepast contributietarief

Oldstars Walking Football sluit aan bij de wens van senioren om actief te blijven. Zij willen vaak graag via een sportclub gezond blijven. Maar ook het sociale motief speelt voor hen vaak een grote rol.

Het OldStars concept is de combinatie tussen laagdrempelig bewegen, zelfredzaamheid en sociaal actief zijn. Voor deelnemers aan Walking Football heeft cvv Sparta een aangepast contributietarief.

Budget aangevraagd en gekregen

Verenigingsmanager Tom van Veen heeft tijdens de lockdown niet stil gezeten. Hij gebruikt zijn tijd o.m. om bij NOC*NSF een bijdrage uit het Stimuleringsbudget Inclusief Sporten en Bewegen aan te vragen.

Samen met Peter Coppens van Coppens en Lubbers stelde hij een plan samen. Dat is ingediend en vervolgens door NOC*NSF gehonoreerd. Clubs kunnen voor hun plan een bijdrage van maximaal 850 euro aanvragen.

Advies van de fysiotherapeut

Met het budget zal vanaf september een fysiotherapeut drie maanden lang advies komen geven. O.m. over de warming up, de cooling down en het voorkomen van blessures. Als deelnemers dat willen, test hij vooraf en tijdens het traject of deelname wel verantwoord is. Van het geld van NOC*NSF heeft de club ook al het nodige materiaal gekocht.

Dit is volgens zowel Van Veen als Coppens voor nieuwe deelnemers een mooi moment om in te stromen. De deelnemers kunnen bij cvv Sparta namelijk gecontroleerd kennis maken met OldStars Walking Football.

