Makkelijker ontslag maar eerder een ontslagvergoeding

Werkgevers krijgen een extra mogelijkheid om een werknemer ontslag te geven. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken wil ontslag ook mogelijk maken als er sprake is van ‘een optelsom van omstandigheden’.

Een werknemer kan nu ontslag krijgen o.b.v. één van de acht ontslaggronden . Bijvoorbeeld als een arbeidsplaats vervalt of als hij of zij langdurig verzuimt of werk weigert.

Optelsom

In zijn plannen schrijft Koolmees nu dat werkgevers ook iemand moeten kunnen ontslaan als er niet volledig aan een ontslaggrond wordt voldaan maar er sprake is van een optelsom. In zo’n geval krijgt de werknemer een hogere ontslagvergoeding.

Flexwerk blijft mogelijk

Volgens Koolmees staan sommige wetten en regels een soepel werkende arbeidsmarkt in de weg. Hij wil werkenden meer zekerheid bieden, maar tegelijk moet flexwerk mogelijk blijven. Zijn plannen staan in de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Langere proeftijd

De minister wil dat werknemers vanaf hun proeftijd recht krijgen op een ontslagvergoeding. Na een lang dienstverband wordt die vergoeding wel lager dan nu. De proeftijd voor een vast contract mag ook verder verlengd worden. Nu is de maximale verlenging twee maanden maar dat zou vijf maanden moeten worden.

Tijdelijke contracten

Werkgevers zoals sportverenigingen, krijgen ook meer mogelijkheden voor tijdelijke contracten. Nu mogen er aansluitend drie tijdelijke contracten aan worden gegaan in twee jaar. Dat wordt drie jaar. Bij seizoenswerk wordt de verplichte pauze na drie tijdelijke contracten verkort van zes naar drie maanden.

Minder WW-premie

Koolmees wil het aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Daarom hoeven werkgevers minder WW-premie te betalen als ze iemand een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract.

De plannen Koolmees gaan nu in internetconsultatie zodat iedereen er commentaar op kan leveren. Hij wil de WAB nog voor de zomer van 2018 naar de Raad van State sturen en daarna naar de Tweede Kamer.

Follow @Allesportzaken