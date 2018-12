NIX brengt normverandering roken en drinken op gang

Op 1 januari is het vijf jaar geleden dat de leeftijdsgrens voor roken en drinken naar 18 jaar werd verhoogd. In deze ‘NIX periode’ is er veel veranderd, zo blijkt uit een peiling i.o.v. het ministerie van VWS.

Ruim 78% van de ouders vindt het inmiddels normaal dat jongeren pas vanaf 18 jaar mogen roken en drinken. De afgelopen jaren is het gebruik van alcohol onder tieners teruggelopen.

NIX is ingeburgerd

“Het is goed om te zien dat NIX in de afgelopen vijf jaar zo is ingeburgerd”, zegt stas. Paul Blokhuis. “We zien dat het alcoholgebruik onder jongeren de afgelopen jaren terugloopt. Maar er zijn nog steeds minderjarigen die roken of – soms ook overmatig – drinken. Met de nieuwe NIX campagne willen wij dat ouders en hun kind(eren) blijven praten over het tegengaan van roken en drinken.

Start nieuwe NIX campagne

Op 17 december start de campagne ‘Iedereen heeft het over NIX‘ om drinken en roken onder minderjarigen verder terug te dringen. Want op dat gebied is valt er ook nog veel winst te behalen. Het blijft soms lastig om ‘nee’ te zeggen, met name tegen het drinken van alcohol.

Bij het kerstdiner is dat makkelijker te controleren dan wanneer een minderjarige met vriendjes op pad gaat. Tijdens de feestdagen knijpt zo’n 6% van de ouders een oogje toe wat betreft het drinken van alcohol.

Sociale norm is veranderd

Praten over roken en drinken is dus voor bijna alle ouders geen probleem meer. In veel gezinnen is praten over drinken het meest populair tijdens het eten. En in minder dan 10% van de gezinnen verschillen de ouders hierover onderling van mening.

De sociale norm rond roken en drinken is veranderd. In 2013 gaf 56% van de jongeren van 12 tot 17 jaar aan nooit te drinken. Dat is nu al 64%. In 2013 zei 88% van de jongeren nooit te roken en dat is inmiddels al 93%.

De nieuwe campagne helpt ouders en laat zien dat praten over niet roken en drinken onder de 18 vanzelfsprekend is. Vaak zijn kinderen al beter op de hoogte dan de ouders. In de campagne spelen naast pubers ook jongere broertjes en zusjes een rol.

