Naleving alcoholverkoop sportkantines moet veel beter

Uit onderzoek naar de naleving van alcohol- en tabaksverkoop aan jongeren 2016, bleek het nalevingspercentage in sportkantines maar 16,7% te zijn. Dat is lager dan in de meeste verkoopkanalen.

Onderzoeksbureau Nuchter onderzocht sportkantines. Voor de sporten voetbal, hockey en tennis is per sportbond een betrouwbaar en representatief nalevingspercentage vastgesteld.

Ontoereikend

De nalevingspercentages van de sportkantines van de onderzochte sporten variëren van 17,9% tot 25,3%. Deze naleving is dus ontoereikend. Andere verkoopkanalen laten hogere percentages zien.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) vindt dat de naleving in sportkantines beter moet. “Ik wil daarom over verbetering van de naleving, in het Preventieakkoord doelen en maatregelen vastleggen.”

Alcoholmarketing

Onderzoeksbureau Intraval heeft onderzoek gedaan naar alcoholmarketing en daarbij gekeken naar 3 leeftijdsgroepen:

• groep 1: jongeren van 12 t/m 17 jaar;

• groep 2: jongvolwassenen van 18 t/m 30 jaar en

• groep 3: volwassenen ouder dan 30 jaar

De ervaren blootstelling

In het onderzoek is via een enquête de zogeheten ‘ervaren blootstelling’ aan alcohol via de media vastgesteld:

• groep 1: de kans op een ruime blootstelling aan alcoholmarketing is het grootst in achtereenvolgend supermarkten, op televisie, op social media, in bioscopen en in de horeca;

• groep 2: alcoholmarketing komt hoofdzakelijk voor op festivals, evenementen en poppodia en

• groep 3: alcoholmarketing zou hoofdzakelijk via folders lopen en social media komt hierin niet voor.

Nadere aandacht

De kans dat jongeren en jongvolwassenen via social media in hoge mate aan alcoholmarketing worden blootgesteld is dus groter dan die bij volwassenen. Dat vraagt volgens Blokhuis om nadere aandacht. “Dit onderzoek naar de naleving van de leeftijdsgrens zijn mijn inziens input voor de gesprekken over het Preventieakkoord.

Visiebrief alcohol

“In mijn kamerbrief van 29 november 2017 zegde ik toe om rond de zomer mijn perspectief op het alcoholbeleid met u te delen. Ik heb besloten om problematisch alcoholgebruik toe te voegen aan de onderwerpen in het Preventieakkoord.”

“Ik richt mij nu eerst op stappen om problematisch alcoholgebruik beter te voorkomen. Na de presentatie van het Preventieakkoord zal ik beoordelen of een aparte alcoholbrief opportuun is.”

