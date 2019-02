Nadelige gevolgen gevreesd van gokken op sporten

Online gokken is al jarenlang illegaal maar sport en gokken schuren al net zo lang tegen elkaar aan. Met de nieuwe Wet op de Kansspelen komt daar verandering in met mogelijk nadelige gevolgen.

Online gokken wordt legaal en dus ook het reclame maken voor gokken. Oud-gokverslaafde Marco Smit vreest dat er door de reclame meer gokverslaafden bij zullen komen.

Vrees voor nadelige gevolgen

De nieuwe Wet op de Kansspelen regelt het toezicht op het gokken via internet. Maar ook het reclame maken voor online gokken wordt daardoor legaal. Marco Smit die 30 jaar lang gokte maakt zich daarover zorgen. Hij verspeelde ruim 100.000 euro, veel vriendschappen en bijna ook zijn huwelijk.

Smit vreest de nadelige gevolgen van reclame voor online gokken. “Want als je iets aandacht geeft, dan groeit het. Mensen worden getriggerd door reclame anders zou er geen reclame meer worden gemaakt. Ik ben er bang voor dat reclame in ons land tot meer gokverslaafden zal leiden.”

Alcohol en sigaretten

Smit vergelijkt een gokverslaving met alcohol en sigaretten. “Met de wijsheid van nu hadden we ook de reclame op alcohol en sigaretten beter moeten reguleren. Het is belangrijk dat in de nieuwe wet veel aandacht wordt besteed aan de reclameregels.”

In de nieuwe wet staan wel regels rondom de reclame voor online gokken. Die mag niet gericht zijn op jongeren tussen de 18 en 24 jaar. En er mag op TV tussen 06:00 en 21:00 uur ook geen reclame worden vertoond voor gokken.

Reclame op Youtube

Maar Smit twijfelt of de nieuwe regels wel streng genoeg zijn. “Sluit je daar nou echt je doelgroep mee uit? De huidige generatie kijkt namelijk wel na tienen en anders wel via YouTube.”

Ook hoogleraar sport en recht, Marjan Olfers, voorziet nadelige gevolgen.

“Een aantal Europese landen leggen de gokreclame juist aan banden. In Italië gaan ze reclame voor online gokken zelfs afschaffen omdat zij daar de gevolgen ervan op de gokverslaving zien.”

Echt alles kwijt

“Mannen onder de 35 jaar lopen het meeste risico op een gokverslaving”, weet Marjan Olfers. “En zij kunnen ’s nachts gokken en kunnen dan overspoeld worden met reclame die mogelijk aanzet tot onmatig gokken.”

Smit ziet als hulpverlener dagelijks cliënten die echt alles kwijtraken. Hij hoopt dat de Eerste Kamer nog eens goed nadenkt over de nadelige gevolgen en de reclameregels voor het online gokken.

