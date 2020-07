Ministerie van Sport- en jeugdzaken Suriname verdwijnt

Suriname gaat haar ministerie van Sport- en jeugdzaken over twee directoraten verdelen. Dat stelt parlementslid Edgar Sampie. Het huidige ministerie heeft zijn bestaansrecht niet kunnen waarmaken.

Door sport- en jeugdzaken te verdelen zullen deze onderdelen meer aandacht krijgen. “Het ministerie van Sport- en jeugdzaken is nu een NDP-jongeren bende. Alles draait om de belangen van prominenten binnen deze partij”, zegt Sampie.

“Het ministerie zou jongeren de gelegenheid moeten bieden om mee te doen. Maar het is verworden tot een clubje ter behartiging van vriendjesbelangen. Door slecht beleid bestaat er ook geen vertrouwen meer in het Nationale Jeugdparlement.

Er zijn miljoenen besteed aan de verbetering van het sportbeleid en de ontwikkeling van de sport in Suriname. Maar daar heeft de samenleving niets van gemerkt. Ook de jongeren van Sunnypoint niet.

Sporters klagen over het uitblijven van subsidie voor de ontwikkeling van hun talenten. Maar ook voor de deelname aan internationale toernooien. Sampie wil zelf zitting nemen in de commissie Sport binnen DNA als daar ruimte voor is.

Sampie is al sinds 2011 jeugdvertegenwoordiger bij het ministerie van Sport- en jeugdzaken. Hij wil er met de nieuwe regering alles aan doen om het sport- en jeugdbeleid beter te organiseren.

Hij vindt dat de jeugdambassadeurs de ruimte moeten geven aan de nieuwe regering. “De nieuwe regering moet de ruimte krijgen om ook het sport- en jeugdbeleid in het belang van volk uit te voeren.”

