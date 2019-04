Minister Wiebes komt met oplossingen netcapaciteit

Minister Eric Wiebes zal de Tweede Kamer in mei informeren over mogelijke oplossingen voor de knelpunten in de netcapaciteit. Dit meldt hij in een brief aan de Tweede Kamer. Vv Buinen kan haast niet wachten.

PvdA-Kamerlid William Moorlag stelde Wiebes in de Tweede Kamer onlangs opnieuw vragen over het gebrek aan netcapaciteit.

Probleem netcapaciteit hindert clubs

Moorlag stelde “dat het schrijnend is dat het slepende probleem van de netcapaciteit vrijwilligers bij veel sportclubs hindert. Het frustreert hen bovendien bij de realisering van plannen om als club groene elektriciteit op te wekken.”

Investering van tijd en geld

Wiebes stelt in zijn antwoord dat hij de frustratie van clubs begrijpt. “Zij hebben vaak flinke investeringen van tijd, menskracht en financiën gedaan. En het is natuurlijk ook vervelend voor iedere andere partij die hernieuwbare energie wil opwekken.”

Wiebes stelt dat hij met zijn ministerie nog altijd aan een oplossing werkt. “Samen met de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de netbeheerders bekijken wij hoe wij de knelpunten rond de netcapaciteit kunnen wegnemen.”

Wiebes weigert echter om kleine initiatieven voorrang te geven bij het verlenen van toegang tot het net. “Dat is een publieke taak van de netbeheerders en die mogen niet bepaalde partijen voortrekken”, zo stelt de minister.

Het geval vv Buinen

Het specifieke geval van vv Buinen vormde de aanleiding voor de Kamervragen van Moorlag. Deze club heeft namelijk problemen om een aansluiting voor zonnepanelen te krijgen en de teveel geproduceerde elektriciteit aan het net te leveren.

“Wij willen een oplossing bieden zodat de club alsnog zonnestroom aan het elektriciteitsnet kan gaan leveren. “Ik heb goede hoop dat de betrokken partijen na overleg met een haalbare oplossing komen”, zo besluit Wiebes.

