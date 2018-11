Kamervragen over medicijnmisbruik in de sport

In antwoord op vragen van het Kamerlid Hanke Bruins Slot over medicijnmisbruik in de sport, heeft minister Bruno Bruins van het ministerie van VWS deze beantwoord.

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de artikelen ‘Verontrustend misbruik van schildklierhormoon door topsporters’ van 2 augustus jl. en ‘Nederlandse topsport op hellend vlak door medicijnmisbruik’ van 21 september 2018?

Antwoord van minister Bruins

Ja.

Vraag 2

Bent u door het NOC*NSF al eerder op de hoogte gesteld van de bevindingen van chef-arts Cees-Rein van den Hoogenband over het medicijnmisbruik binnen de Nederlandse equipe op de Olympische Winterspelen van Pyeongchang? En zo ja, over hoeveel van de 31 sporters ging dat?

Antwoord van minister Bruins

Ik heb na de Winterspelen een signaal ontvangen over het misbruik van schildklierhormonen door topsporters. Hierbij werd niet aan individuele sporters gerefereerd. Dit is doorgegeven aan de Dopingautoriteit.

Vraag 3 en 4

Vindt u dat NOC*NSF de onderste steen boven moet zien te krijgen? En vindt u dat medicijnmisbruik met voldoen aan minstens twee van de drie criteria ((mogelijk) prestatiebevorderend, (mogelijk) schadelijk voor de gezondheid en in strijd met de ‘Spirit of sport’), om op de dopinglijst geplaatst te worden?

Antwoord van minister Bruins

Ik vind het gebruik van schildklierhormonen zonder medisch voorschrift zorgelijk. NOC*NSF werkt samen met deskundigen aan scherpere gedragsregels en richtlijnen voor topsportartsen. Ik heb de vraag van de Dopingautoriteit hierover, aan WADA, samen met NOC*NSF ondersteund.

Vraag 5

Is er mede namens uw ministerie op 10 juli 2018 een brief verstuurd is naar de WADA? Heeft u in deze brief verzocht om schildklierhormonen op de lijst van verboden stoffen te plaatsen? En zo ja, heeft de WADA al gereageerd en wat zeiden zij?

Antwoord van minister Bruins

Ja, die brief is verstuurd. Maar de WADA heeft niet gereageerd omdat zij dat nooit doen op individuele verzoeken. De WADA stelde wel dat er onderzoek nodig is naar de prestatie bevorderende werking en gezondheidsrisico’s van schildklierhormonen. Sporters die deze medicatie nodig hebben, moet dit overigens niet worden onthouden.

Vraag 6

Zijn er bij het Medisch Tuchtcollege klachten ingediend over artsen die handelen in strijd met de richtlijnen? En zo ja, om hoeveel klachten gaat het dan sinds februari 2018?

Antwoord van minister Bruins

Ik heb dat nagevraagd bij het Medisch tuchtcollege en er blijken geen klachten te zijn ingediend.

