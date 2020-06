Mandaat Nederlandse Sportraad met twee jaar verlengd

Onlangs is het mandaat van de Nederlandse Sportraad met twee jaar verlengd. De minister wil de raad uiterlijk per 1 april 2022 wettelijk verankeren als vast adviescollege.

De minister wil de NLsportraad in de toekomst een ruime opdracht geven. Hij wil dat de raad sport aan meer maatschappelijke vraagstukken gaat koppelen.

Concrete en strategische adviezen

Dat deed de NLsportraad al in het advies ‘Plezier in bewegen’. Maar ook in het advies over de organisatie en financiering van de sport is al zo’n koppeling gemaakt. De minister gaf in de brief ook aan dat de raad mag blijven adviseren. Dat geldt voor zowel goed onderbouwde concrete als strategische adviezen.

Mandaat Nederlandse Sportraad officieel verlengd

Voorzitter Michael van Praag is blij met de verlenging. “Het is fijn dat het mandaat van de Nederlandse Sportraad nu officieel verlengd is. Wij hebben namelijk volop plannen voor de komende periode. Die plannen komen in het nieuwe werkprogramma te staan.”

Suggesties voor het werkprogramma

“Er zijn zeker organisaties of mensen zijn die suggesties hebben voor dit werkprogramma. Die horen wij graag. Partijen die suggesties en ideeën hebben voor de raad, kunnen zich bij de raad melden. Ook degenen die met de Nederlandse Sportraad over ideeën willen praten kunnen zich via e-mail aanmelden.

Follow @Allesportzaken