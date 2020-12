Lockdown en beperkt sporten tot 19 januari 2021

Vanaf 15 december gaat een lockdown in om overdracht van coronavirus tot een minimum te beperken. Voor de sport betekent dit dat sporten in een binnenruimte vijf weken lang niet is toegestaan. Buiten sporten mag onder voorwaarden nog wel.

Gerard Dielessen van NOC*NSF is blij dat de jeugd in ieder geval buiten kan blijven sporten. “Laten we hopen dat het kabinet de maatregelen na half januari weer terug zal draaien.”

Lockdown tot 19 januari

Premier Mark Rutte kondigde op 14 december een lockdown af tot 19 januari 2021. Jongeren tot 18 jaar kunnen buiten blijven sporten en trainen in teamverband. Vanaf 18 jaar geldt buiten een maximum van twee personen, die anderhalve meter afstand moeten houden.

Maar sportclubs mogen geen teamtraining, wedstrijden, groepslessen of competitie houden. “Een rondje in je eentje hardlopen of fietsen mag dus altijd en is ook aan te raden”, zo stelde Rutte.

De lockdown raakt ook de sport

“Het kabinet heeft stevige maatregelen moeten nemen”, reageerde Dielessen op de speech van de premier. “En de afgekondigde maatregelen raken ook de sport. Het lichtpuntje is dat de jeugd in ieder geval buiten door kan blijven sporten.

“Laten we hopen dat het kabinet de maatregelen na 19 januari weer terug kan draaien. Het zou mooi zijn als de gymzalen en andere binnensportruimtes dan weer helemaal open kunnen.

Betaalde voetbal en topsportcompetities

Het betaalde voetbal en de topsportcompetities gaan tijdens de lockdown van vijf weken wel door. De Eredivisie, de Keuken Kampioen Divisie en de Vrouwen Eredivisie gaan de komende weken door. Het kabinet maakte vorige week bekend dat de topsport vanaf 17 december weer van start kan. Dat blijft vooralsnog zo.

