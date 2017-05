Limburgers sporten minder dan gemiddelde Nederlander

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de provincie Limburg onderzoek gedaan naar de sportdeelname van tieners in Limburg. Het blijkt dat deze jonge Limburgers de afgelopen jaren minder zijn gaan sporten. Toch doen zij het in Limburg nog altijd beter dan het landelijk gemiddelde.

Tieners in de provincie Limburg blijken de afgelopen jaren minder aan sport te zijn gaan doen dan voorheen. Die tendens is niet uniek voor Limburg maar in het hele land zichtbaar.

Toegenomen internetgebruik

“Wat precies de oorzaak van die daling is, is niet bekend”, stelt senior onderzoeker Remko van den Dool van het Mulier Instituut. Het zou kunnen dat het toegenomen internetgebruik een rol speelt. Uit andere onderzoeken is tot nu toe echter alleen gebleken dat jongeren door internet korter aan sport doen maar niet minder vaak.

Stel buurtsportcoaches aan

Om deze tieners weer meer aan het sporten te krijgen, stelt het Mulier Instituut onder meer voor om buurtsportcoaches aan te stellen. Ook zou een app kunnen worden ontwikkeld waarmee jongeren voor een uur een sporthal kunnen huren.

Limburgers sporten minder dan gemiddeld

De totale deelname aan sport mag in Limburg dan wel licht stijgen, Limburgers sporten nog altijd minder dan de gemiddelde Nederlander. Circa 38% van hen doet nooit iets aan sport terwijl landelijke het gemiddelde op 33% ligt. De belangrijkste reden daarvoor is dat Limburg relatief veel ouderen en lager opgeleiden telt. Deze groepen sporten overigens overal in het land minder.

Wandelen is populair bij Limburgers

De meest populaire sporten in Limburg zijn fitness, atletiek / hardlopen, voetbal, wandelen en tennis. Het is opvallend dat het aantal hardlopers in de afgelopen vijf jaar is verdubbeld. Een ander opvallend feit is dat in Limburg duidelijk meer gewandeld wordt dan elders in Nederland.

