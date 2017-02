Kwetsbare groepen duurzaam laten sporten of bewegen

Minister Edith Schippers daagde aan het eind van 2016 ondernemers in Nederland uit. Zij vroeg hen om met ideeën te komen om kwetsbare groepen duurzaam aan het sporten of bewegen te krijgen. Zestig organisaties namen haar uitdaging aan en op 7 februari werden de beste acht ideeën gepresenteerd.

De ingebrachte concepten variëren van gaming voor mensen in een rolstoel tot een beweegapp voor ouderen. Maar er werd ook een wandelproject voor mensen met een chronische aandoening ingebracht.

Geld voor een haalbaarheidsonderzoek

De indieners van de voorstellen ontvingen uit handen van de minister een certificaat en een geldbedrag. Hiermee moeten zij in de komende periode een haalbaarheidsonderzoek (laten) uitvoeren. In mei 2017 zal bekend worden gemaakt welke vier innovatieve ideeën voor kwetsbare groepen gesteund zullen worden.

Geen subsidie maar een uitdaging

Om aan suggesties te komen heeft minister Schippers dit maal geen subsidie beschikbaar gesteld. Zij heeft de deelnemers uitgedaagd om gebruik te maken van een zogenaamde ‘Small Business Innovation Research (SBIR)’. Deze SBIR is een competitie waarbij ondernemers met het beste idee de opdracht krijgen dit verder te ontwikkelen.

De SBIR-oproepen zijn bedoeld voor zowel kleine als grote bedrijven, zolang zij maar afkomstig zijn uit de EU. SBIR houdt ook rekening met kleinere ondernemingen via korte doorlooptijden en de fasering van de projecten.

Kwetsbare groepen

De innovatie moet echt gericht zijn op ondersteuning van kwetsbare groepen in de samenleving. Uiteindelijk moet in deze uitdaging het product goed genoeg zijn om het ook daadwerkelijk te produceren of uit te voeren.

