Subsidie kruisbestuiving sport, voeding en gezondheid

Gedeputeerde Jan Markink van de provincie Gelderland gaf in Ede op 1 februari de aftrap van de nieuwe subsidieregeling Sport en Innovatie. De provincie wil meer kruisbestuiving stimuleren.

Markink wil dat er meer kruisbestuiving plaatsvindt via cross-overs op het gebied van sport, voeding en gezondheid. Via matchmaking zochten de deelnemers, partners voor hun plannen.

Kruisbestuiving

Sportcentrum Papendal, Health Valley en Food Valley liggen in het hart van Gelderland. Met deze organisaties is Gelderland nu koploper op het gebied van ontwikkelingen in de top- en breedtesport, gezondheidszorg en voeding. En waar deze drie terreinen bij elkaar komen, moet meer kruisbestuiving mogelijk worden.

Innovaties

En deze kruisbestuiving draagt bij aan zowel de sport, als de ontwikkelingen van de gezondheid en voeding. Deze biedt bovendien kansen voor innovaties die kunnen leiden tot een gezondere leefstijl en betere prestaties. Maar ook moet vermindering van overgewicht en sneller herstel na prestaties en operaties mogelijk worden gemaakt.

Ontwikkelingen en programma’s

Zo zijn er met een uitgewerkt programma voor voeding en beweging, mooie ontwikkelingen mogelijk op het terrein van oncologische revalidatie. Maar ook op het vlak van programma’s voor de preventie van welvaartsziekten. En door samen te werken is er een wereld te winnen rond de afstemming van voedings- en bewegingsadvies voor atleten en patiënten.

Gelderland koploper

Vanaf 1 februari 2018 stelt Gelderland dus deze subsidie Sport en Innovatie beschikbaar. Deze is in het leven geroepen voor de ondersteuning van de ontwikkeling van innovatieve producten en processen op het snijvlak van sport, voeding en gezondheid.

Met deze ‘cross-overs’ wil Gelderland het innovatieve en economische klimaat in de provincie versterken. Deze innovaties moeten een spin-off krijgen naar de gezondheidszorg en de ontwikkelingen rondom de voeding. Zo wil de provincie de sport, voeding en gezondheid dichter bij elkaar brengen.

