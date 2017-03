Michael van Praag voorstander van Ministerie van Sport

Michael van Praag zou graag in aanmerking komen voor een functie als minister van Sport. Hij ziet veel voordelen als de overheid zou besluiten om een ministerie van Sport te creëren. “Het maakt niet op wie of wat je stemt, sport is het beste integratiemiddel. Als je scoort dan omhels je elkaar.”

Van Praag pleit ervoor om sport niet onder één ministerie te laten vallen. Elk ministerie heeft volgens hem een raakvlak met sport en dus moet elk ministerie zijn verantwoordelijkheid nemen.

Ministeriële vakjes

“Wij moeten over de grenzen van de huidige ministeriële vakjes heen kijken”, vindt Van Praag. “Toen wij ruzie hadden met Oekraïne mocht minister Schippers daar niet naartoe. Maar toen het Nederlands voetbalelftal daar moest spelen, toen mocht ze een dag van tevoren alsnog afreizen. Om over de mensenrechten te gaan praten.”

Direct solliciteren

Van Praag antwoordt gretig als hem wordt gevraagd of hij interesse heeft in een politieke functie. Bijvoorbeeld als minister van Sport. “Het is nu niet aan de orde maar als Den Haag een ministerie van Sport in het leven zou roepen, dan zou ik direct solliciteren.”

Al zoveel landen wel

“Ik heb me altijd tot de politiek aangetrokken gevoeld”, stelde Van Praag op 2 maart jl. in een telefonische toelichting. “En ik vind ook echt dat wij een minister van Sport moeten krijgen. Er zijn al zoveel landen die dat wél hebben. In Nederland is het weleens geopperd maar het is er nooit van gekomen.”

Ministerie van Sport nog geen serieuze optie

Van Praag doelt met zijn opmerking onder anderen op Richard Krajicek. De oud-toptennisser heeft in het verleden meermalen laten doorschemeren wel een VVD-minister van Sport te willen worden. Tot op heden is echter het in het leven roepen van zo’n post geen serieuze optie geweest in Den Haag.

