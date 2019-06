Kamerbrief minister Bruins over de BOSA en de SPUK

Sportminister Bruno Bruins heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Hierin geeft hij aan hoe de stand van zaken is rond de subsidieregeling BOSA en de SPUK die in januari zijn ingegaan.

In het Wetgevingsoverleg Sport van november 2018 zegde minister Bruins toe om de kamer te informeren over de stand van zaken van de twee nieuwe regelingen Sport.

Al 839 BOSA aanvragen

Voor de Subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties en Sportmaterialen (BOSA) zijn nu 839 aanvragen ingediend voor 51,5 miljoen euro. De uitputting van deze regeling verloopt zoals verwacht. Inmiddels is al aan ruim 200 aanvragers geld ter beschikking gesteld.

“Deze regeling is voor sportverenigingen en niet winst beogende eigenaren van sportaccommodaties anders dan voor gemeenten”, zegt Bruins. “Het is mooi om te zien dat de sportclubs zeer tevreden zijn met het gemak waarmee zij een aanvraag in kunnen dienen”, aldus de minister.

SPUK regeling

“De aanvraagtermijn voor de Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK) voor gemeenten is sinds 1 juni gesloten”, vervolgt Bruins. “Ik ben zeer tevreden met het resultaat dat 346 van de 355 gemeenten een aanvraag hebben ingediend. Zij hebben in totaal voor een bedrag van 228 miljoen euro aangevraagd.”

Gelijk speelveld

“De gemeenten hebben bij het opstellen van deze regeling kunnen inventariseren wat volgens hen de met btw belaste kosten zijn die zij voor sport moeten maken. Het gaat dan om de kosten die niet via btw teruggaaf of het btw compensatiefonds zijn te compenseren.”

“Hiermee heb ik een gelijk speelveld willen creëren tussen de gemeenten die eerder btw vrijgesteld of btw belast sportaccommodaties ter beschikking hebben gesteld”, aldus Bruins.

Analyse

Zijn ministerie analyseert nu samen met het Ministerie van Financiën de vragen over de BOSA en de SPUK. Bruins verwacht de Tweede Kamer aan het einde van de zomer te kunnen informeren over de uitkomsten van deze analyse.

