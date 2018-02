Extra investering van VWS naar opleiding topcoaches

Het kabinet investeert via NOC*NSF, 10 miljoen euro per jaar extra in de opleiding van topcoaches. Sporters krijgen daardoor meer kansen om mee te doen aan belangrijke internationale wedstrijden en trainingsstages.

Er zal meer geïnvesteerd worden in de opleiding en ontwikkeling van topcoaches. Talenten zullen daardoor beter de aansluiting kunnen vinden bij het topsportniveau.

Zekerheid voor sporters

Minister Bruno Bruins van VWS schreef op 20 februari een brief aan de Tweede Kamer. Hij wil t/m 2020 vasthouden aan de uitgangspunten van het huidige topsportbeleid. Hierdoor krijgen de sporters, maar ook de bonden, meer zekerheid.

Investeringen hoogste prioriteit

Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF: “De internationale wedstrijd programma’s worden steeds verder uitgebreid. Bovendien worden de wereldranglijsten steeds belangrijker. Daarom zijn extra investeringen onze hoogste prioriteit.”

Talent meezuigen

“Het topsportniveau in Nederland en de wereld stijgt, dus moet ook het niveau van Nederlands talent omhoog”, aldus Hendriks. “Want als de senioren succesvoller worden, worden de talenten meegezogen.”

“Door betere begeleiding en betere programma’s kunnen we het niveau van onze talenten verhogen. Dat is ons tweede speerpunt om de extra gelden goed te besteden. Minister Bruno Bruins geeft ook aan dat topcoaches voor sporters belangrijk zijn omdat zij hen helpen om het maximale uit zichzelf te halen.”

Goede coaches vinden

Hendriks: “Ook in PyeongChang zien wij dat achter elke medaille mede het werk van topcoaches zit. Maar voor hun vak bestaat vooralsnog maar weinig aandacht. Het valt niet mee om goede topcoaches te vinden die in een steeds complexere wereld moeten opereren.”

“NOC*NSF wil daarom extra investeren in de opleiding van deze coaches. Want wij willen ook in de toekomst de beste begeleiding achter onze sporters hebben staan.”

