Investeren in sport helpt binding van bevolkingsgroepen

Terwijl Team-NL met een karrenvracht Olympische medailles is thuisgekomen, zijn de temperaturen in Nederland flink gedaald. “De schaatssport is verbonden met ons klimaat, onze gewoonten en oer-Hollandse tradities”, stelt Kim Putters, directeur van het SCP.

De Elfstedentocht is echt een evenement van de Friezen maar het voelt van ons allemaal. Veel Nederlanders denken met nostalgie terug aan eerdere tochten.

Nationale identiteit

We weten dat sport mensen kan verbinden maar de bijdrage aan de identiteitsvorming is minder vaak belicht. Het SCP verricht daarom nu onderzoek naar die nationale identiteit. Sport kan in de discussie hierover wellicht een positieve rol spelen.

Meerwaarde

Sport zou meer betekenis kunnen krijgen als cultuurdrager. Olympische medailles hebben sociale en culturele meerwaarde en dragen bij aan een gedeelde identiteit en verbinding tussen jong en oud. Ongeacht opleiding of achtergrond. Bij voetbal maar ook op het ijs doet de opleiding er niet toe, de prestatie telt.

Bewegen en verbinding

Toch leiden grote sportevenementen niet altijd tot blijvend meer bewegen en de verbinding van mensen. In de Sport Toekomstverkenning stelden het SCP en het RIVM dat dit zonder investeringen niet lukt.

Sporten neemt onder ouderen weliswaar toe maar is onder laag opgeleiden en migranten geen gemeengoed. En veel clubs hebben onvoldoende vrijwillig kader om daarop in te spelen.

Investeren in sport

Bijna 50% van de Nederlanders heeft een vorm van overgewicht en die trend zal doorzetten. Dat tij is te keren door te investeren in sport accommodaties, schoolsport en voorlichting over gezond voedsel en gezond leven. Het helpt ook als fastfoodrestaurants geen vergunning meer krijgen in de buurt van scholen of in wijken waar de inwoners vaak ongezonder zijn.

Beleidskeuzes

Nieuwe gemeentebesturen kunnen daarvoor na de verkiezingen van 21 maart beleidskeuzes maken. Net als sportbonden, die bij het organiseren van evenementen meer verbindingen kunnen aangaan met scholen en lokale sportclubs.

