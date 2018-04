Nieuwe spelregels tijdens ‘Wedstrijd van de toekomst’

De KNVB omschrijft de wedstrijd tussen de Suriprofs en de kampioen van de Jupiler League op 12 mei als Wedstrijd van de toekomst. “Wij moeten het voetbal ook met nieuwe spelregels leuk zien te houden.”

De invoering van nieuwe elementen aan het voetbal is een tijdrovende zaak. Maar aan de invoering van de video-scheidsrechter zie je dat het uiteindelijk resultaat oplevert

Vijf regels

Op 12 mei staan vijf nieuwe spelregels centraal:

• effectieve speeltijd (twee keer 30 minuten in plaats van twee keer 45 minuten);

• de self-pass;

• de intrap in plaats van de ingooi;

• doorlopend wisselen en

• bij een gelijke eindstand shoot-outs in plaats van penalty’s

Het voetbal innoveren

Het duel wordt gespeeld in het stadion van Excelsior en is bedoeld om het voetbal te innoveren. “Uiteraard zijn er nog meer regels te verzinnen. Maar voor een effectieve test is het beter niet te veel in één keer te veranderen”, zegt Marc Boele, algemeen directeur van initiatiefnemer Coöperatie Eerste Divisie.

Nieuwe spelregels

De KNVB staat achter het initiatief. “Als we het voetbal op lange termijn leuk willen houden moeten wij wel kijken naar vernieuwingen”, zegt Gijs de Jong, secretaris-generaal van de voetbalbond.

“Daarom ondersteunden we in november de wedstrijd tussen FC Lisse en Quick Boys, met onder meer de self-pass, de intrap en zuivere speeltijd. Maar nu eerst de wedstrijd tussen de promovendus van de Jupiler League en de Suriprofs.”

Nieuwe elementen

“Hoe vaker dit soort wedstrijden gespeeld worden, hoe meer mensen zien wat de toegevoegde waarde is, bijvoorbeeld van de self-pass. Het invoeren van nieuwe elementen aan het voetbal is tijdrovend. Maar aan de invoering van de video-scheidsrechter zie je dat het uiteindelijk ook resultaat oplevert”, aldus De Jong.

Marco van Basten

Begin november was Marco van Basten, bij de FIFA verantwoordelijk voor de technische ontwikkeling van het voetbal, aanwezig tijdens het experiment in Lisse. Hij toonde zich met name een voorstander van de self-pass.

Hierbij mag een speler het spel direct hervatten na het toekennen van een overtreding of uitbal door de scheidsrechter. Dat kan door te gaan dribbelen of door de bal naar een medespeler te passen.

